O PP reclamará ao Concello no próximo pleno "un compromiso real" cos negocios de Monte Porreiro

O grupo municipal do PP demandará ao goberno local, como responsable da dinamización comercial de Pontevedra, un "compromiso real" cos negocios radicados no barrio de Monte Porreiro. Para iso, a concelleiro Silvia Crespo presentou unha moción coa intención de que sexa debatida na próxima sesión plenaria.

Desde as filas populares avanzan cal sería a súa estratexia e que pasaría por crear campañas promocionais para accións estacionais, técnicas de comunicación dixital, axudas en cartelería, organización de feiras, roteiros gastronómicos, espectáculos musicais ou crear unha mesa de traballo co colectivo comercial do barrio para decidir liñas de actuación.

Silvia Crespo avanzaba que con esta medida "demandamos un acordo firme de toda a Corporación para que se implementen medidas de promoción e dinamización comercial para que a economía de Monte Porreiro móvase. O goberno municipal ten que conseguir o equilibrio económico e o benestar social dos barrios e parroquias ademais do centro da cidade".