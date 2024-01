Chamamento de SOS Sanidade Pública a participar na manifestación en Santiago do 4 de febreiro

Representantes de SOS Sanidade Pública Pontevedra diante do Hospital Provincial © PontevedraViva

Representantes de SOS Sanidade Pública Pontevedra demandaban este venres ás portas do Hospital Provincial o apoio á manifestación prevista o domingo 4 de febreiro en Santiago de Compostela baixo o lema "pola sanidade que queremos e merecemos", que organiza este colectivo para alertar da situación de "urxencia" que se vive en todas as áreas sanitarias galegas.

Juan Manuel Loureiro, portavoz da agrupación en Pontevedra, desvencellaba esta convocatoria de protesta das eleccións autonómicas aclarando que a manifestación, que finalizará na praza do Obradoiro, fora solicitada o 1 de decembro de 2023, antes de que se fixase a data dos comicios autonómicos.

Para toda Galicia demandan á Consellería de Sanidade trece medidas urxentes resumidas en:

Incremento do orzamento sanitario Aumento do persoal de medicina familiar, pediatría e enfermería Apertura de Centros de Saúde pechados e creación de novos espazos onde sexa necesario Más ambulancias asistenciais e medicalizadas porque entenden que actualmente non chegan para cubrir a demanda Implementar un Plan Urxente para racionalizar as listas de espera hospitalarias Garantir que a atención médica e o control da saúde das persoas dependentes fágase a través da sanidade pública Reintegración ao sistema público dos servizos privatizados como receitas electrónicas, central de chamadas ou historia clínica, entre outros. Elaboración consensuada dun Plan de Saúde Mental. Eliminación da precariedade laboral no sistema sanitario público Establecer concursos públicos transparentes e abertos para cubrir a xestión do Sergas e "non a dedazo como ata agora", indicaba Loureiro. Restablecer as xerencias de Atención Primaria con capacidade resolutiva e orzamento propio. Reorientar o sistema ao modelo comunitario e participativo. Acabar co uso irracional de fármacos e novas tecnoloxías, establecendo o foco na Atención Primaria.

Juan Manuel Loureiro especificou as carencias concretas que SOS Sanidade Pública observa na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Asegura que non se cobren baixas laborais provocando que os pacientes se enfronten a quince días de espera cando o seu médico de familia permanece ausente. Por este motivo, numerosas persoas finalizan acudindo a clínicas privadas e, finalmente, contratando unha póliza de seguro privada ou a unha mutua. "É negocio puro e duro", indicou o portavoz do colectivo.

CONCENTRACIÓN EN BALTAR

Denunciou a temporalidade do persoal laboral sanitario en toda a área sanitaria, engadindo que dous equipos conclúen contrato a finais de febreiro no centro de saúde de Baltar, en Portonovo (Sanxenxo), sen previsión de renovación. Precisamente alí haberá unha concentración este domingo 28 de xaneiro ás 12.30 horas, convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. Sanxenxo.

En leste mesmo sentido, denunciaba a falta de previsión por parte do Sergas á hora de repoñer postos cando coñecen con antelación o número de xubilacións que se van a rexistrar.

En canto ao novo hospital Montecelo, Loureiro sinalou que a obra aínda que estea finalizada en 2025 tardará anos en ofrecer todos os seus servizos ao 100% e puxo como exemplo o Hospital de Lugo, que tardou máis dunha década en contar cunha operatividade total.

PETICIÓN DE APARCAMENTO GRATUÍTO EN MONTECELO

Reclamou á xerencia que non se pechen camas nos hospitais de Pontevedra e cualificou de "vergoñoso" que o aparcamento do futuro hospital sexa de pago. Calculou que unha familia cunha persoa ingresada durante 20 días terminará pagando 160 euros. "Ten que ser gratuíto e non deixalo hipotecado cunha concesión de 25 anos", reclamou engadindo que no proxecto faltan prazas para situacións como as de cambio de quenda cando se moverán ao redor de 1.600 vehículos en Montecelo. Engadiu que é necesario que se fomente o transporte público desde a administración cun incremento de horarios e un bono de transporte de saúde.

Para trasladar estas reivindicacións, SOS Sanidade Pública pide a participación na manifestación do 4 de febreiro na capital galega. Integrantes deste colectivo como CIG e BNG xa anunciaron que permanece aberta a inscrición para acudir a esta marcha nos autobuses que fretan. Partirán ás 10.30 horas do domingo 4 do Pavillón de Deportes de Pontevedra.