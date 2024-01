Alertan de que o contrato das ambulancias do 061 en Pontevedra pode quedar deserto

Cinco contratos de ambulancias do 061, os que atenden algunhas das zonas máis poboadas de Galicia, poden quedar desertos ao non contar con dotación económica suficiente para cubrir os custos do servizo, segundo denuncian os sindicatos.

Nun comunicado conxunto, CIG, UXT, CC.OO e USO sinalan que o pasado venres acabou o prazo para presentar as ofertas aos novos concursos do transporte sanitario urxente e catro das súas actuais adxudicatarias optaron por non continuar con este servizo.

Estarían afectadas por esta situación as áreas sanitarias de Pontevedra e O Salnés, Vigo, O Baixo Miño e A Coruña, algo que os sindicatos cualifican como un "feito inusual" no funcionamento do sector e que "evidencia" que estes contratos están "infradotados".

"Que as adxudicatarias que prestan agora o servizo non queiran concursar debido á dotación insuficiente supón un risco xa que, de non presentarse outras empresas, os contratos poden quedar desertos", aseguran desde o ámbito sindical.

CIG, UXT, CC.OO e USO consideran "incrible" que a Xunta de Galicia siga apostando por un transporte sanitario "precarizado" e por unha prestación "deficiente" deste servizo público, a pesar das reiteradas queixas trasladadas polo persoal e polos usuarios.

Os sindicatos afirman que "resulta obvio" que plan anunciado polo goberno galego para o transporte sanitario "non é certo", xa que non inclúe melloras no servizo de ambulancias.

Ademais, as centrais sindicais denuncian que a Xunta segue sen publicar os novos contratos do transporte non urxente, a pesar de que se comprometeu co sector para sacalos entre os meses de setembro e outubro do ano pasado.

Esta situación, segundo os representantes dos traballadores, está a provocar "inquietude" no persoal, xa que unha parte do incremento económico pactado no convenio colectivo aplicarase a partir da entrada en vigor das novas adxudicacións.

Neste contexto, e ante a falta de respostas por parte da Consellería de Sanidade, a representación social non descarta iniciar mobilizacións no sector se nos próximos días seguen sen darse solucións concretas a estes problemas.