Os conselleiros de Educación e Sanidade asinaron un convenio no CIFP Montecelo © PontevedraViva

Os conselleiros de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, e de Sanidade, Julio García Comesaña, asinaron este luns un convenio de colaboración para impulsar e potenciar a Formación Profesional no ámbito sanitario en centros do Servizo Galego de Saúde (SERGAS).

A sinatura deste acordo tivo lugar no Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Montecelo onde, segundo Román Rodríguez "a idea que temos dende a Xunta de Galicia é concentrar a oferta formativa da área sanitaria de Pontevedra neste CIFP de Montecelo" pola súa "tradición formativa" e tamén pola súa proximidade ao novo Gran Montecelo.

Román Rodríguez destacou a importancia da colaboración entre a sanidade e a educación xa que "canta máis interacción teñamos entre os formadores, en neste caso os empregadores, pois mellor poderemos ter un servicio sanitario de calidade".

En relación a este convenio sinalou que "é unha moi boa línea de colaboración" que redunda no alumnado "porque se dán máis oportunidades" e tamén nos servizos educativo e sanitario.

Pola súa banda, Julio García Comesaña manifestou que na súa Consellería "estamos encantados de que este centro integrado se oriente hacia a parte sanitaria, hai un enorme potencial de formación, de coñecemento e tamén de emprego".

Comesaña incidiu en que "os estudios de FP, os técnicos superiores ou de grado medio, son a parte fundamental" dos 43.000 traballadores que ten o Sergas xa que xoga un papel "cada vez mais importante no ámbito especialmente do diagnóstico".

E puxo como exemplo de actividades nas que non que se pode traballar sen profesionais como os técnicos superiores: o ámbito da anatomía patolóxica, a bioloxía molecular, ou técnicas como a secuenciación masiva, ADN, xenómica, o diagnóstico pola imaxe coa resonancia magnética a tomografía axial computerizada, o PEC, ou tamén no ámbito do tratamento os aceleradores lineais ou a protonterapia. Pero tamén incluiu mestes exemplos a "eses profesionales que están colaborando administrativamente coa parte sanitaria".

A formación dual, dixo o conselleiro de Sanidade, "é un incentivo adicional a eses rapaces que se queren formar para traballar con nós".