Militares da Brilat poñen rumbo a Eslovaquia para preparar a misión da OTAN que liderará España en xuño

A primeira rotación de militares da Brilat parte desde Santiago cara Eslovaquia © BRILAT OC A primeira rotación de militares da Brilat parte desde Santiago cara Eslovaquia © BRILAT OC A primeira rotación de militares da Brilat parte desde Santiago cara Eslovaquia © BRILAT OC

Medio centenar de militares puxeron este sábado rumbo a Eslovaquia desde o aeródromo militar de Santiago de Compostela. Son a primeira rotación do persoal Exército de Terra que inicia o despregamento español no país, en apoio e reforzo da presenza avanzada no flanco este de a OTAN.

O xeneral xefe da Brigada Galicia VII, Brilat, o xeneral de Brigada Alfonso Pardo de Santayana Galbis, desprazouse ata o aeródromo para despedir aos militares, a maior parte pertencentes á Brilat e destinados á base General Morillo de Figueirido, aínda que tamén haberá efectivos doutras unidades de Valladolid, Huesca e Valencia.

Para despedir aos militares tamén se desprazaron ata o aeródromo militar as familias dos soldados que partían, que protagonizaron momentos cheos de emoción.

Estes militares serán os primeiros en chegar ao país para preparar a misión que a partir de xuño liderará España, unha Brigada Multinacional da OTAN en Eslovaquia que actualmente lidera a República Checa.

Este Battlegroup multinacional está despregado na localidade de Llešť e, de aquí a xuño, as Forzas Armadas iranse despregando sobre o terreo.

O labor da primeira rotación que xa partiu este sábado é establecer as condicións necesarias para efectuar a transición de liderado da misión entre a República Checa e España.

Simultaneamente, a forza despregada irá aumentando as súas actividades de instrución e adestramento aproveitando as grandes oportunidades que ofrece, en canto a instalacións, o campo de manobras de Llešť e o calendario de exercicios multinacionais previstos entre os meses de marzo e xuño.

A este esforzo sumaranse outras nacións que, baixo o liderado español, completarán as capacidades de disuasión e defensa do Battlegroup, destacando a contribución de unidades acoirazadas portuguesas e mecanizadas checas.