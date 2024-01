Defensa abre unha primeira convocatoria de emprego para este 2024 con prazas en Pontevedra e Marín

O Ministerio de Defensa ten xa aberta a convocatoria dunha primeira selección neste 2024 para ingresar como militar profesional nas Forzas Armadas para as escalas de Tropa e Mariñeiría. En total ofértanse 3.976 prazas distribuídas entre Exército de Terra, Armada, Exército do Aire e do Espazo.

Convócanse 119 prazas en Pontevedra para unidades da Brigada de Infantería Lixeira "Galicia VII” (BRILAT) e outras 150 en Asturias. Das 105 prazas da Armada para buques e unidades do Terzo Norte de Infantería de Mariña, os destinos galegos están en Marín, Tui e Ferrol; aos que se engaden San Sebastián e Bilbao.

O Exército do Aire e do Espazo convoca unha praza para o Aeródromo Militar de Santiago de Compostela e tamén unha praza para o Escuadrón de Vixilancia Aérea de Noia, na Coruña; ademais de sete prazas para a Academia Básica do Aire en León.

A área de recrutamento da Subdelegación de Defensa en Pontevedra ten xa operativo o proceso de selección que se seguirá por concurso oposición. As persoas interesadas deben ter cumpridos os dezaoito anos e non superar os 29 o día de incorporación ao centro de formación militar correspondente. Deben carecer de antecedentes penais e non ter abertos procedementos xudiciais por delito doloso. O nivel de estudos mínimos debe ser Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou os seus equivalentes.

Ademais, para entrar no proceso de selección hai que solicitar cita previa entre o un e o vinte de febreiro, ambos inclusive, a través da páxina web do Ministerio de Defensa. Para resolver dúbidas sobre a devandita cita previa están habilitados os seguintes números: 902432100 ou 913089798 e a Subdelegación de Defensa en Pontevedra tamén ofrece aclaracións sobre este proceso selectivo.