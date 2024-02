A Brilat pontevedresa continúa co seu despregamento militar en Eslovaquia © Ministerio de Defensa

A Brilat contínua co despregamento de persoal e medios para responder as necesidades derivadas do compromiso de España coa OTAN en Eslovaquia.

Segundo informa o Ministerio de Defensa o obxectivo desta mobilización de persoal e medios do Exército é "garantir a liberdade, soberanía e independencia dos países da Alianza no Flanco Este de a OTAN".

Para o próximo 20 de febreiro está previsto o despregamento de ao redor de 180 militares, principalmente persoal do Cuartel Xeral e de unidades de apoio loxístico a segunda de rotación de persoal.

Lembremos que o despregamento destas capacidades iniciouse o pasado 20 de xaneiro cun grupo 50 miliatares de diferentes unidades do Exército de Terra.

Tamén está prevista a segunda rotación de medios/vehículos, esta vez en barco desde o porto de Vigo. Trátase de aproximadamente 60 vehículos, tanto vehículos loxísticos apoio de transporte, de apoio sanitario e medios de recuperación como medios e sistemas de mando e control.

Para principios de marzo, en datas próximas ao 11 de marzo, está previsto o despregamento da terceira rotación de persoal, cun total de 370 militares principalmente do Batallón Zamora I/29 e do Batallón de Zapadores VII.

Para esas mesmas datas, tamén a terceira rotación de medios/vehículos, tamén en barco desde o porto de Vigo. Neste movemento, falamos duns 110 vehículos aproximadamente, na súa maioría vehículos de combate e apoio ao combate, vehículos sobre plataforma URO VAMTAC ST5 blindados nas súas diferentes configuracións e con diferentes sistemas de armas.

Unha vez finalicen estas dúas rotacións de persoal e vehículos, atoparíanse despregados nas instalacións da zona de Instrución e Adestramento de Llešť, Eslovaquia, uns 600 militares españois e uns 170 vehículos.

Para finalizar este despregamento, quedaría pendente para o mes de xuño a proxección do resto de capacidades, principalmente medios de combate sobre vehículos de exploración e recoñecemento tipo Centauro, de apoio de lumes, con pezas de artillería de campaña modelo Light Gun e medios de defensa antiaérea de medio mísil modelo Mistral. Nesta rotación despregarían uns 150 militares aproximadamente.

ESPAÑA ASUME SER FRAMEWORK NATION

Así mesmo, España tamén asume ser Framework Nation (nación líder) do Cuartel Xeral de Corpo de Exército que lidera o plan OTAN na zona de Eslovaquia, Hungría e República Checa, con persoal e medios do Cuartel Xeral de Despregamento Rápido da OTAN en España (HQ NRDC-ESP), con sede en Bétera (Valencia), achegando tamén diversos capacitadores entre os que cabe mencionar unha unidade de helicópteros de ataque. O seu despregamento comezará a partir de marzo.

O máximo de efectivos autorizados a despregar, con carácter permanente, está establecido en 850 militares.

Cando finalice esta fase de proxección de material e persoal, España despregaría de forma permanente en Eslovaquia unha Brigada de tipo medio, con capacidade de conducir operacións terrestres de nivel Brigada mediante o emprego de manobra e apoio de lumes proporcionados polas unidades de combate, apoio ao combate e apoio loxístico ao combate.