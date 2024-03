A Brilat completa a primeira fase do seu despregamento en Eslovaquia

Desprazamento de vehículos tácticos ata Lest © BRILAT OC Desprazamento de vehículos tácticos ata Lest © BRILAT OC

Ao redor de 700 militares, 250 vehículos e 30 contedores con equipamento e material diverso do Exército español están xa despregados en Eslovaquia para a operación de defensa e disuasión no flanco este de a OTAN, un misión na que resulta clave a participación da Brigada Galicia VII, Brilat.

O plan do despregamento da forza é responsabilidade do Mando de Operacións (MOPS), mentres que a nivel táctico o esforzo loxístico correspondeu nas unidades do Exército de Terra, principalmente a Brilat e a Brigada Loxística (Brilog).

O despregamento dos primeiros militares comezou o pasado 20 de xaneiro e a última fase do proceso realizouse entre os días 12 e 18 de marzo co movemento terrestre de máis de 100 vehículos desde o Porto de Koper, en Eslovenia, ata as instalacións do campo de instrución e adestramento de Llešť, en Eslovaquia.

Este proceso supuxo a descarga e estacionamento dos vehículos e tres días de movementos, con paradas intermedias nas bases de tránsito de Postojna e Murska Sobota, en Eslovenia, Camp Croft na localidade de Veszprém, Hungría, e parada final nas instalacións do campo de manobras de Llešť en Eslovaquia.

Segundo a información facilitada por fontes militares, os 250 vehículos inclúen despregados inclúen diferentes versións de combate, mando e control, apoio loxístico e apoio sanitario.

O despregamento de forzas supuxo o movemento e transporte dos medios desde o porto de Vigo e os aeroportos de Santiago de Compostela e Vigo, utilizando como punto de destino os aeroportos de Bratislava, en Eslovaquia e Ljubljana en Eslovenia, e o porto de Koper en Eslovenia.