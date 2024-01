Mustangs descapotables para pasear a Melchor, Gaspar e Baltasar por Sanxenxo

Más de 600 quilos de caramelos repartiranse este venres na Cabalgata de Reis que está previsto que salga ás 16:30 horas da lonxa de Portonovo e chegará ao redor das 18 horas ao Ice Park de Sanxenxo.

A comitiva percorrerá Rafael Picó e Avenida de Galicia para logo meterse por dirección contraria por Punta Vicaño e o Paseo de Silgar.

A concelleira de Cultura e Eventos, Elena Torres, visitou o punto da recepción e supervisou a decoración do Tren Mago.

As súas Maxestades viaxarán, se o tempo permíteo, en Mustangs descapotables para desprazarse polas rúas do municipio saudando ás familias mentres que os paxes farano a lombos de cabalos. O Tren Mago pechará a comitiva con nenos de Sanxenxo gañadores do sorteo que se fixo polos colexios.

As familias poderán saudar aos Reis Magos, Melchor, Gaspar e Baltasar, durante a recepción que se realizará no recinto do Ice Park, no aparcadoiro de Nauta. Alí poderán fotografarse con eles e recibirán unha bolsita con caramelos.

A actividade dará comezo xa pola mañá. As súas Maxestades visitarán as escolas infantís municipais do Tombo e O Revel, así como o Centro de Día. Mentres tanto os seus paxes, percorrerán en tren Mago as parroquias como previa á cabalgata da tarde.

Como xa é tradición, a Asociación Cultural Soalleira de Dorrón interpretará a súa Danza de Reis en distintas prazas de Sanxenxo como Pascual Veiga, Rosa dos Ventos, Ice Park e, finalmente, Praza dos Barcos.