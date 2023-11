Aprobar a nova RPT municipal, segundo Lores, obrigaría a subir os impostos: "Non é asumible"

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, saíu este xoves ao paso das críticas recibidas polo goberno municipal, por parte dos sindicatos do Concello -co apoio de PP e PSOE-, pola súa negativa a renovar a relación de postos de traballo (RPT).

Fernández Lores sostén que esta pretensión supoñería unha subida "encuberta e xeralizada" dun 10% para todos os traballadores municipais, que sería "ilegal", segundo o rexedor.

Lembrou que "se aprobe ou non" o orzamento municipal para 2024, o salario dos funcionarios do Concello aumentará un 9,5% -sumando os tres últimos anos-, o máximo que permite o acordo asinado polo Goberno central e os sindicatos

Incrementar ese 10% de soldo a maiores, que é o que segundo Lores custaríalle ás arcas municipais as peticións sindicais para esta nova RPT, supoñería un aumento próximo aos 3 millóns de euros anuais na partida dedicada a persoal.

Esa subida, nas actuais condicións económicas, "non é asumible", reiterou o alcalde pontevedrés, xa que "significaría obrigatoriamente" a aprobar unha subida de impostos, entre elas un 20% máis no IBI ou un 70% no imposto de circulación, é dicir, a viñeta.

"Enmascaran a subida na RPT", sostivo Fernández Lores, que considera "lexítimo" que os sindicatos "queiran mellorar as condicións laborais" de todos os traballadores municipais, pero "cando non pode ser é imposible", engadiu.

O alcalde reiterou que "eu non vou a subir os impostos en base a peticións que están fóra de lugar", aínda que se mostra disposto a negociar cos sindicatos outro tipo de melloras, como o reforzo en determinados servizos municipais que están saturados de traballo.

Moito máis crítico foi Miguel Anxo Fernández Lores cos partidos da oposición, PP e PSOE, aos que acusou de ser "pouco serios" e de actuar con "hipocresía" porque non expoñen este mesmo aumento nas administracións nas que eles gobernan.

"Hai que saca a lingua a paseo cando están na oposición e no goberno non fan absolutamente nada", sentenciou Fernández Lores, que acepta que "teremos que aguantar o chorreo" por non aprobar unha subida xeneralizada dos salarios "expresamente prohibida" pola lei.