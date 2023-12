Un orzamento de 94,7 millóns para 2024 para o que Lores pide "responsabilidade" á oposición

Raimundo González e Miguel Anxo Fernández Lores © Mónica Patxot

O goberno municipal de Pontevedra aprobou este venres un orzamento de 94,7 millóns de euros para 2024. É, de entrada, o máis elevado da historia. Supón un 9,29% máis que as contas de 2022, as últimas aprobadas, que arrancaron desde os 85,9 millóns.

Pero para que entren en vigor e non sigan prorrogadas un ano máis, o BNG necesita o apoio da oposición. Por iso é polo que durante a presentación deste documento, o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, pedise a PP e PSOE que actúen con "responsabilidade e seriedade".

A non aprobación do orzamento en pleno supoñería, segundo Fernández Lores, "sería moi grave", porque Pontevedra correría o risco de perder ata sete millóns de fondos europeos e, na práctica, conlevaría a paralización da actividade municipal.

"Hai un risco serio e real de que se perdan", subliñou o alcalde, que alertou de que "de non haber fondos para as cuestións de obrigado cumprimento", como o gasto de persoal, o gasto corrente ou os intereses bancarios, habería que recortar outras partidas.

Iso implicaría, sostivo Lores, que "poidan caer" as subvencións a clubs e asociacións, a organización de eventos deportivos ou citas de lecer como as Festas da Peregrina ou o festival Río Verbena e o Concello non tería capacidade para executar novos investimentos.

O rexedor pontevedrés asegurou que o goberno municipal "fixo vos deberes" e aprobou un orzamento "que responde a un novo tempo" e que representa unha aposta por consolidar o modelo urbano e avanzar na súa implantación, especialmente en materia de mantemento.

As contas de 2024 recollen ademais a situación derivada da covid-19, a inflación e a subida xeneralizada de prezos, polo que as partidas que máis crecen, máis dun 10%, son as de persoal (28,3 millóns) e gasto corrente (47,4 millóns).

En materia de ingresos, o Concello prevé recadar 84,6 millóns de euros, entre os máis de 58 millóns que estima ingresar por impostos, taxas e prezos públicos e os case 26 millóns que supoñerán as transferencias correntes, fundamentalmente o financiamento do Estado.

Os outros 10 millóns sairán de transferencias de capital desde outras administracións, ata un total de 9 millóns, e de diversas operacións financeiras.

En 2024 crecerán os gastos, pero tamén os investimentos. O goberno municipal incluíu 14,14 millóns de euros no capítulo 6 de orzamento. É un 15,3% máis que en 2022, ano que comezou reservando 12,26 millóns para financiar novos proxectos.

Entre as principais intervencións destacan os 1,72 millóns para a reforma da Rúa da Santiña, os 1,67 millóns para rehabilitar o antigo conservatorio, os 1,5 millóns para remodelar o edificio municipal de Churruchaos, os 1,4 millóns para renovar a iluminación pública do Burgo e Lérez ou os 1,18 millóns para o novo sistema de cámaras de tráfico.

Haberá ademais case 1 millón de euros para o novo campo de fútbol de Salcedo, 760.000 euros para continuar a Vía Verde cara ao Salnés e conectar os parques forestais coa cidade ou 711.000 euros para acondicionar a continuación da pasarela de José Adrio.

Un novo camión ama de cría para os bombeiros (435.000 euros), a nova casa de cultura de Acevedo (400.000 euros), o parque urbano da Parda (400.000 euros) ou a nova nave de piragüismo (400.000 euros) tamén figuran con nome e apelidos neste orzamento.

O edil de Facenda, Raimundo González, explicou que este documento xa foi remitido á oposición, polo que comezará a partir de agora a súa tramitación. O Concello confía en poder aprobalos na última semana de decembro ou na primeira de xaneiro.

A este respecto, asegurou que estas contas recollen demandas do PP e "especialmente" do PSOE, a través das mocións, rogos e preguntas que foron presentando ante o pleno e que supoñen "melloras en relación co espazo público, os barrios e os distintos servizos".