Pontevedra segue a ser a poboación máis nova de Galicia. A idade media da poboación está en 45 anos. Estes son datos recolleitos no Informe nº 8 do Observatorio económico e social de Pontevedra 2022, elaborado pola Asociación Pont Up Store e solicitados de fontes oficiais.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, compareceu este martes en rolda de prensa para presentar os resultados deste traballo que compara as sete grandes cidades galegas (A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago, Vigo, Ferrol e Pontevedra).

Segundo resumiu, este último informe reflicte que "Pontevedra é unha cidade dinámica, tanto do punto de vista de poboación como social".

O alcalde destacou os que para el son os datos máis importantes que sinalan que Pontevedra é o municipio que ten máis persoas de ata 20 anos e menos maiores de 65 anos.

Lores tamén incidiu en que a Boa Vila ten o maior número de persoas por fogar e o menor número de persoas que viven soas. Pontevedra é a sexta cidade de Galicia en poboación.

Por último, para o alcalde da capital, hai outras dúas conclusións destacables que mostra este informe: unha é que Pontevedra é unha das cidades que menos empresas perdeu tras a pandemia e na que máis empresas mantiveron a súa actividade e a outra é que "somos a cidade que ten menos fogares que chegan con gran dificultade a final de mes".