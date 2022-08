Coa nosa saúde non se xoga!

Vai rematando agosto pero non rematan os recortes na Atención Primaria

Este luns 29 de agosto: - Centro de Saúde de Seixo: Sen ningún médico. A persoa que cobre as vacacións do Dr Galiano pediu o día hoxe e non a substituíron. Varios veciños pediron cita para receitas e non lle dan ata o 5 de setembro (7 días de espera)

- Centro de Saúde de Marín: En Marín tampouco se cobren xubilacións, baixas, vacacións e permisos. Exemplo: No cupo do Dr Ballón,de baixa dende hai moitísimo tempo, non hai citas ata o 16 de setembro. Envíanos fotos unha veciña que precisa de receitas para unha filla enferma crónica: 20 días de espera

Moito avanzamos dende que hai xerente novo nesta área O que non melloramos é en máis persoal e mellor atención sanitaria á veciñanza.

Unha vez máis, preguntámonos: onde está a nosa Alcaldesa e o seu equipo? Nos centros de saúde non hai fotos nin festa, normal que non estean... pero ben podían poñerse do lado da veciñanza dunha vez e presionar á Xunta para ter unha atención sanitaria digna no noso concello.