Cuando el sexo sin condón es delito

Según el Código Penal, quien realice actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, podrá ser castigado con una pena de uno a tres años de prisión (art. 181).

Me refiero al delito de abuso sexual, y es un triste asiduo en los noticiarios, especialmente desde el famoso caso de La Manada.

Este delito pivota ineludiblemente sobre la falta de consentimiento. Se trata de una circunstancia muy clara cuando el agresor (varón normalmente) se aprovecha de que la víctima está privada de sentido (durmiente, alcoholizada, inconsciente, etc.), o cuando directamente anula su voluntad (con burundanga, GHB, ketamina, etc.).

Sin embargo, la falta de consentimiento es un prisma con infinitas caras, y una de ellas ha cobrado reciente notoriedad pública gracias al tiktoker Naim Darrechi, quien farda en una entrevista de engañar a las mujeres para mantener relaciones sin preservativo. Las imágenes han dado la vuelta al mundo.

Prescindiendo de calificativos para este individuo, es menester hablar del stealthing (hoy en día existen anglicismos para todo), que no es más que retirar el condón sin el consentimiento del otro. Se trata de una conducta gravísima, pues puede desembocar en embarazos indeseados, provocar la transmisión de enfermedades infecciosas, e incluso dejar secuelas psicológicas.

Vaya por delante que esta práctica es un abuso sexual de manual, pues se basa en engañar a la víctima. Si dos personas convienen mantener relaciones en unas determinadas circunstancias (con preservativo), y una de ellas prescinde unilateralmente del profiláctico, la relación pasa automáticamente a ser no consentida.

De igual manera, lo que hace (o dice que hace) este tiktoker es un supuesto análogo, pues el consentimiento de sus parejas sexuales está completamente viciado de inicio, de modo que es nulo.

Planteo otra cuestión: ¿Y si una mujer engaña a su pareja sexual para quedarse embarazada sin su beneplácito? ¿Comete ella un delito? Pues mucho me temo que sí, y es que el varón habría sido engañado de forma semejante para mantener relaciones utilizando un método anticonceptivo, del cual ella habría prescindido con ocultación.

Enredando el entuerto: ¿Y si una mujer olvida tomar la pastilla anticonceptiva? En ese caso, no habría responsabilidad penal, pues no se contempla el delito de abuso sexual imprudente.

En definitiva, y volviendo al tema de inicio, espero que lo de Naim Darrechi haya sido pura fanfarronería, y de no ser así, deseo firmemente que las víctimas denuncien, porque mucho me temo que, si no lo hacen, se irá de rositas…