Caco: Operación Gato y consecuencias

CAPÍTULO XIX

Hubo fuegos, música, jolgorio; La familia cuervo le contó a Caco todos los eventos y decidieron que mañana se haría la operación X.

Amaneció pronto; el sol estaba pesado, solo en el cielo azul; las brisas estaban de descanso, como los aires; el día era pegajoso, con mucho calor. Todo el ejército ya tenía las instrucciones. Doña Cuerva vio como Doña Carca se iba de parranda; Simón y Mamá Luisa sacaron el coche y se fueron a la ciudad, una villa muy preciosa, tranquila, llamada Pontevedra.

Don Cuervo exploró el campo enemigo y observó que los gatos, cansados de anoche, estaban todos juntos a la sombra.

Caco recibió información de todo y dio las instrucciones para el ataque; ¡Croak! Cada pelotón de perrillos se colocó en su sitio; ¡Croack, croack! Abrieron las entradas y estaba dispuestos al combate.

Caco salió de su casita por su pasadizo secreto y entró en la finca de Doña Carca por el otro; fue muy despacio hacia los gatos; estos soñaban con una enorme merluza. Caco gritó:

¡¡GUAU!!,

Don Cuervo. ¡Croack, croack, croack!.

Los gatos se desperezaron y vieron a Caco muy sonriente, desafiante; empezaron a reírse. Sigilosamente Bucanero y su ejército los rodeó por retaguardia. Caco empezó a correr y los gatos lo persiguieron; Bucanero y su ejército atacaron en tromba. Se armó la de San Quintín.

Los gatos trataban de huir, atemorizados; chocaban con todo lo que encontraban: arrasaron las plantaciones de tomates, ajos, cebollas, lechugas......, y otras viandas; tiraron el ropero, arañando las sábanas; alguno se subió a los árboles, encarándose con los perros; pero don Cuervo los embestía con picotazos y estos caían en manos de las amazonas.

Optaron por la retirada, pero las amazonas eran crueles y vengativas: gato que pasaba junto a ellas, salían con mordiscos y con el rabo roto.

Estos optaron por irse de este pueblo, porque empezaba a ser peligroso. ¡HABIAN VENCIDO!

Solo quedaba el gato grande, que se quejaba de la gran paliza que había recibido de Caco: rabo roto, orejas mordidas, un ojo hinchado...; reconoció:

¡Cómo pega Caco y qué noble es, pues no atacó a mi esposa que está embarazada!

Caco da la orden de retirada; Bucanero y su ejército camuflaron las entradas y se retiraron de uno en uno. El griterío de la batalla llegó a la gran oreja de Doña Carca; pronto llegó en un furgón de la Benemérita; al ver su huerta, se desplomó; los guardias tuvieron que llamar a Protección Civil para que la reanimasen y la aupasen: costó lo suyo.

Echó las culpas a Caco, que estaba en su huerta y la puerta estaba cerrada con llave. Los guardias levantaron atestado y solo aparecían arañazos de gatos en el siniestro, y sacaron en conclusión que fue una pelea gatuna. Pero Doña Carca denunció a Simón como responsable, e imputó el delito a Caco. La Guardia Civil no encontró evidencias, o no las quiso encontrar, y la demanda de Doña Carca fue a la papelera.

Simón perdonó a Caco y lo llevó hasta el inicio del bosque; no salió a la carrera como de costumbre, iba despacio, cabizbajo, en busca de sus amigos. Unos perros envidiosos le increparon:

Saben que fuiste tú. Caco te llevarán a la perrera, te darán veneno hirviendo y reventarás. ¡Pronto serás pasto de los gusanos!

¡Guauu!

Ja, ja. Eres un pijo, eres un pijo.

¡¡GUAU!!

Se fue más triste; encontró a sus amigos. La euforia se había disipado, y ahora estaban muy pensativos en las consecuencias.

El Alcalde había abierto una investigación y Doña Carca promulgó que Perro que encontrase sin dueño, le pegaría un tiro: Se desencadenaron las represalias.

El miedo se apodera de ellos y decidieron evitar los caminos de Doña Carca y montar un retén de vigilancia para evitar sorpresas. Caco estaba muy callado; intentaron animarlo, pero fue inútil.... Se despidió, volvió a Casa. Simón había descubierto todo: lo sabía. Él lo sabe todo. Estaba sentado junto al gran pino, fumando su pipa. Caco se sentó, con sus ojos llorosos, a sus pies.

Tienes mucho que explicarme.

¡Guau!

Pienso que lo de la ropa de Doña Carca fue por sus insultos.

¡Guau!

El bistec en compensación de lo que te robaron los gatos.

¡Guau!

El ataque de ayer para vengarte de la faena gatuna.

¡Guau!

¿Te parece bien?

¡Guau, guau!

¡Ya! Sabíamos los problemas de los gatos, de sus destrozos en varias fincas; pero esto no se soluciona con la violencia. ¿Qué has conseguido?

¡Guuuu!

No Llores. Tienes que reflexionar; solo conseguiste más crispación y violencia. Los problemas hay que resolverlo con tranquilidad, diálogo y buenas maneras.

¡Guua...!

¿Te parece bien el escaparte sin permiso? ¿Te parece correcto invadir la propiedad ajena? ¿Te parece bien robar la carne ajena?

¡Gu...gu..., gu!

Pues estás denunciado, veremos cómo sales de ésta.

Se quedó solo, pensativo...; se derrumbó: no quería hacer daño, solo buscaba justicia, dominar a los gatunos que eran una amenaza, musitó: “Tal vez estuviese mal lo de la ropa, pero esta bruja siempre me insultaba; el robo estuvo mal, pero la culpa fue de mi barriguita que no fue capaz de dominarse".

No esperaba que sus buenas intenciones provocasen un desastre, una lucha, un gran lío; se sintió culpable, había defraudado a todos, había perdido la confianza que tenían en él; todo lo hacía mal.

El complejo de culpabilidad se apoderó de él; sudaba, estaba inquieto; pensó en su Mamá y hermanos allá en la aldea; decidió irse a junto de ellos ya que había perdido el cariño de Mamá Luisa y Simón.

Se durmió tarde, de cansancio, y las tinieblas de los sueños se apoderaron de él: “Se encontró en una sala oscura, tenebrosa; unos sujetos le daban la espalda, vestidos de ropones negros; con voz solemne, cruel, de hojalata, le preguntaron:

¿Tienes abogado?

¡Guau, no!

Que venga el de oficio que así terminamos antes.

Apareció una bestia horrenda, con cara de gato, con unos puñales de dientes, con unos ojos esquivos y malvados. En el centro de la sala dijo:

Señoría, con su venia; represento a este asqueroso perro y declaro que es culpable de todos los delitos que se le imputan.

¡CULPABLE, CUALPABLE!

¡CULPABLE!

¡PENA DE MUERTE!

Caco veía que todos los ojos y dedos le señalaban; llegaron los sicarios, lo condujeron a una prisión, que tenía debajo una carnicería. Los carceleros se mofaban, le decían que iban hacer de él unas buenas salchichas. Avanzada la noche lo llevaron a la cámara de matanza.

Allí estaba el abogado; ahora vestido con un gorro blanco, con un machete y un gran cuchillo; lo ataron a la mesa.

Te voy a partir en pedacitos, poco a poco; primero el pito.

¡Guauu, el pito, no; el pito, no.

Vio como el cuchillo se acercaba, llegaba, ya rozaba, lo acariciaba..... ¡ZAS!

Despertó de un sobresalto, sudoroso y temblando; había sido un sueño, pero podría hacerse realidad. Tiene que volver a su tierra, a su valle, a su montaña, a su río ..... ¡Ha de irse! Pronto, presto. (Continuará).

Pedro de Lorenzo y Macías.