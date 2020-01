¿Reconstrucción o Deconstrucción del litoral?

Todos conoceréis los efectos de la borrasca Gloria que ha arrasado media España dejando cifras de récord (precipitaciones, crecidas, olas gigantescas…). Ha dejado un panorama apocalíptico, varios muertos y desaparecidos, y el miedo en el cuerpo a mucha gente por si vuelve a repetirse y sin saber cuándo. Ahora surge el dilema sobre todo en el litoral ¿qué hacer? ¿Vale la pena reconstruir lo que se ha destrozado? ¿quién pagará por ello… seguros, dinero público? Y si vuelve a repetirse en breve (lo cual es casi seguro en ciertas zonas) ¿la reconstrucción no supone tirar con el dinero?, etc.

Los efectos devastadores de Gloria se dejaron notar mucho en el litoral. Si aún no lo conocéis, existe algo que se llama cambio climático del cual somos mayormente responsables. Curiosamente, el Colegio de Geólogos y otros expertos, varios políticos de localidades valencianas afectadas por el azote de Gloria (y otras borrascas anteriormente)… piensan que a lo mejor es momento de repensar seriamente (usando la cabeza y no solo pensando en votos o bolsillo) que el modelo que funcionó hasta ahora (dejar construir encima de la costa destruyendo las playas y barreras de protección naturales, frenar los sedimentos de los ríos por embalses que no permiten al regeneración de playas y deltas como el del Ebro, desecar lagunas para dedicar a agricultura que destruye ecosistemas completos, hacer ciudades en desiertos como Los Ángeles, construir islas artificiales como en Dubai, Venecia y sus canales, talar los bosques que son nuestro pulmón natural como en la Amazonia, quemar los montes como en Australia, la superpoblación mundial y el consumismo de carne,…) debería finiquitarse cuanto antes porque se ve que está llevando al ser humano, y con ello al planeta, por muy mal camino, un camino sin retorno.

En esto contesto catastrofista pero real, reconstruir el litoral cada vez que hay una borrasca o desastre como este ¿no os parece un derroche o tirar con el dinero (en muchos casos público)? Es como hacer tu casa encima de arenas movedizas o sobre un volcán activo, sabes a lo que te expones si así lo haces, más tarde o más temprano las consecuencias serán desastrosas. Por ello, hay muchas voces llamando a la deconstrucción del litoral en vez de a la reconstrucción ¿Qué quiere decir esto?

Antes de la ley do Costas uno construía encima del mar si hacía falta, e incluso después de esta ley se hicieron aberraciones que aún siguen en pie como si nada. El ver hacia otro lado, el talonario, los favores, las corruptelas… harían que la costa, sobre todo la Mediterránea, se llenase de edificios, construcciones, paseos, negocios… debido a la especulación y al boom urbanístico. Todo construido encima de la playa, sobre el mar, aprovechando hasta el último centímetro para asfaltar, echar placas... Y ahora, cuando hay mal tiempo, año tras año, nos echamos las manos a la cabeza ya que los daños son cuantiosos, se destruyen paseos, negocios hosteleros, edificios, casas en primera línea… Los seguros por un lado y el dinero de todos por otro acaban pagando. Se reconstruye, y al año o a los pocos meses, vuelve a pasar lo mismo. Estos ciclos son cada vez más recurrentes y las predicciones dicen que irá a peor, ya que el cambio climático (del que aún se ríen algunos) se vuelve contra nosotros, o más bien, la naturaleza, el mar, acabará recobrando lo que siempre le ha pertenecido.

Hace décadas aún sería comprensible, pero hoy en día con toda la información de la que disponemos, cuando veo que aún muchos siguen construyendo en primera línea de playa (y se siguen dando los permisos), abren allí un negocio o invierten mucho dinero en una propiedad que piensan les durará décadas a ellos o sus descendientes, se gasta dinero público en paseos y fachadas marítimas pensando que serán eternas… y nadie se da cuenta o prevé que todo eso está en peligro por las cambiantes condiciones climáticas, la subida previsible del nivel del mar… pues que queréis que os diga, me parece surrealista.

Por lo tanto, ¿no será mejor la deconstrucción del litoral replanteándose las fachadas marítimas que conocemos teniendo en cuenta el constante y creciente acecho del cambio climático y la consecuente subida del nivel del mar? Es decir, pensar más en el futuro (de todos) que en el bolsillo (de unos pocos) ¿Habrá que mover negocios, casas, paseos… hacia donde no haya peligro? ¿Debemos dejar de reconstruir lo que al final es simplemente una tragadera de dinero que no soluciona el problema? ¿Cómo se pagará todo esto y quién se atreverá a hacerlo? Se suele decir que lo importante no son las respuestas que nos damos sino las preguntas que nos hacemos.