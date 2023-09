Sanxenxo na historia – 2023

Los días 28, 29 y 30 de agosto se han celebrado las “XIV Xornadas Sanxenxo na Historia” y como todos los años no han defraudado. El primer día José Manuel García Iglesias habló sobre el nuevo templo de Sanxenxo mostrándonos la evolución del proyecto a lo largo de varios años hasta que se completó. Dejó claro la riqueza artística que contiene dicho templo, desconocida para la mayoría, y donde la figura del héxagono y la iluminación natural realzan su belleza. Luego, Isidoro Sabell-Salgués, describió a los principales promotores del nuevo templo sanxenxino destacando la figura del párroco de Sanxenxo, Don Ramón Somoza, enterrado en este templo, cuyo empeño y su acertada previsión de que el auge turístico de Sanxenxo iría en aumento, hacían necesaria la construcción de un templo de mayores dimensiones y con mayor capacidad. Además, describió la importancia del joven arquitecto Gaspar Robles y del canónigo santiagués Alejandro Barral que jugaron un papel fundamental en el diseño final del templo. No podemos olvidarnos del actor Manolo Morán, veraneante de Sanxenxo, que participó en películas muy famosas en nuestro país (ej. “Bienvenido Mr. Marshall”, “Manolo, guardia urbano”, etc) que cedió los terrenos en los que iba a construir su casa, perdiendo incluso dinero, para que allí se hiciese la nueva iglesia sanxenxina.

El segundo día se habló mucho de mi parroquia, Dorrón. Carmen Outón Rea hizo un repaso de las primeras escuelas unitarias de Dorrón hasta la apertura del CEIP Magaláns - Dorrón al cual asistí en mis estudios de EGB. Nos contó cómo era la enseñanza de aquella época (un solo profesor te daba clase de todo un poco) e ilustró con fotografías las distintas escuelas existentes en Dorrón hasta mediados de los años 60s del s. XX. La jornada la completó Ana Cancela describiendo la vida de un profesor de Dorrón, su abuelo, Don José Cancela, que llegó a Dorrón como profesor allá por los años 20s del siglo pasado siendo muy joven y daría clase hasta los 70 años de edad en varios sitios, los últimos años destinado en Raxó. Este día, se veían varios alumnos de aquella época entre el público que seguro recordarían aquellos tiempos.

La última jornada fue intensa. Primero la presentación del libro “Sanxenxo na Historia: Volumen VII”. Tengo los VII volúmenes y son una maravilla, y la colección seguirá aumentando. Luego, la filóloga Luz Méndez se centró en el origen y evolución del topónimo Sanxenxo. Según documentos antiguos la parroquia Sanxenxo de Padriñán podría ser datada por los años 915 y 1105 al aparecer en ciertos documentos antiguos, pero no queda claro, pero si en 1116 donde un texto en latín menciona “villan scilicet Padrignam cum ecclesia Sancti Genesi” (also así como, concretamente el pueblo de Padriñán con la iglesia de Sancti Genesi). Algo interesante fue la presentación de las grafías de Sanxenxo a lo largo de los siglos: Sancti Genesij (años 1116-1328) y Sancti Genes (1244) en latín; San Jēeio (1278-1326), San Gēes (1396) y Sanjenjo (siglo XV) en gallego medieval; Sangenjo ~ Sanjenjo (1519), Sanjenjo (1521), Sanjengo (1526), Sanjenxo (1549-1630), Sanjenjo ~ Sanjenxo (1554), Sanxenxo (1627) y San Jenjo (1753) en castellano. Ya en el gallego moderno San Xenxo (años 1745, 1754 y 1758). El Padre Sarmiento también hablaba de San Xenxo en sus textos del s. XVIII, y más recientemente la Ley de Normalización Lingüística gallega de 1983 nos dice que “los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega”. Parece que quedó claro después del coloquio que la forma oficial debe ser Sanxenxo, pero las otras versiones Sangenjo, San Ginés… también siguen siendo usadas por la gente. Para concluir Luz Méndez habló del nombre de las parroquias y los años cuando aparecen por primera vez en textos: “Sancti Genes de Padriñan” (1244); “…a mitad sincura do Beneficio de Santa María Adigna de Portonobo” (1485); “…in Saliense, Arra” (934); “…ista hereditas Burdones” (1200); “…Sancti Iohannis de Dorrom” (1129); “Pelagius Nuni de Gondar” (1259); “ecclesiae sanctae Eulaliae de Nantes” (1141); “villam Noaliam in Saliniense” (911) e “…in Salinense, circa aula maris, et preserunt villas pemominatas, id sund Villa Longa, et Villa Rex…” (956).

Por su parte Milagrós Bará nos habló de la historia y genealogía del Pazo de Patiño o Pazo de Sanxenxo. Comienza su historia en el siglo XV-XVI con Roberto Patiño la primera generación “Casa Patiño”, y sobre la cuarta generación se emparentan con los del Pazo Revel. La quinta generación dará lugar al primer Duque de Patiño, Baltasar de Patiño Saavedra y Moscoso, que será también señor del pazo del Revel con posesiones en Portugal, Nápoles, etc y fallecería en Pontevedra en 1718. El Pazo de Patiño fue una Casa de Rentas conocida como “Casa de los Arcos” y sus terrenos llegaban desde el mar hasta la calle Progreso, bastante más grande que los que son hoy en día. Muchas personalidades se quedaban en este pazo, entre ellas, un asiduo de Sanxenxo, Juan Carlos I, que ya nos visitaba en su época de guardiamarina en Marín a donde llegó en septiembre de 1957.

Según Milagros Bará, los dueños del pazo parece que están dispuestos a que el archivo histórico que poseen sea preservado, digitalizado y estudiado. Ahora solo falta que el concello de Sanxenxo y otras instituciones (ej. Diputación y la Xunta de Galicia) den los pasos necesarios para que esto se haga realidad. Todos esos libros que tienen algunos varios cientos de años son la historia de la Casa Patiño, pero no nos olvidemos, también la de nuestro concello, Sanxenxo. Sería una pena perder una oportunidad así y que esos documentos se acaben perdiendo, tanto de este como los que puedan estar en otros pazos sanxenxinos.

Antes de acabar, darle la enhorabuena al Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS) premiado con el XIV premio Sanxenxo na Historia, por “su implicación deportiva, social y cultural durante 72 años”. Sin duda, un premio merecido. También como no agradecer a la Asociación de Estudios Locais de Sanxenxo (AELOS) y sus integrantes su gran trabajo año tras años organizando estas jornadas que luego recopilan en libros que son un tesoro para nuestra tierra. Enhorabuena y gracias por vuestro buen hacer.