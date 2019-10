Premios Nobel 2019

Alfred Nobel era polifacético y aparte de cientos de patentes, y hacerse millonario, lo conoceréis por dos cosas: inventó la dinamita y creó los premios Nobel. El 27 de noviembre de 1895 firmó su testamento dejando casi toda su fortuna para la creación de los famosos Premios Nobel que se conceden cada año en Estocolmo (Suecia). Originalmente eran cinco premios: Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y Paz, pero en 1968 el Banco Central Sueco creó el premio Nobel de Ciencias Económicas en honor a A. Nobel.

Desde 1901 a 2018 se han concedido 590 premios a 935 Nobel Laureates (Laureate viene de “laurel” ya que los antiguos griegos le daban una corona de laurel a los ganadores de competiciones atléticas o poéticas como símbolo del honor). La persona más joven en recibirlo fue Malala Yousafzai (17 años, Nobel de la Paz en 2014) y la mayor Arthur Ashkin (96 años, Nobel de Física en 2018). 52 premios fueron concedidos a mujeres y algunos lo recibieron más de una vez: M. Curie, L. Pauling, Cruz Roja… Estos días ya han ido saliendo algunos de los ganadores del 2019:

Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2019 lo comparten William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe y Gregg L. Semenza por “…por sus descubrimientos sobre cómo las células perciben y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno”. Como sabemos el oxígeno que respiramos es esencial para la vida. Las células de las que estamos formados (por lo tanto nosotros) lo necesitan para vivir y producir energía a partir de los alimentos gracias a las mitocondrias, multitud de encimas, etc. Sin oxígeno no habría vida en el planeta tierra al menos tal y como la conocemos. Este mecanismo descubierto por los galardonados regula cosas tan básicas como la respiración, la actividad física, inmunidad… y está asociado a enfermedades como la anemia, cáncer, infarto, etc. Bien merecido lo tienen.

Premio Nobel de Física 2019 lo comparten James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz por “…por contribuciones a nuestra comprensión de la evolución del universo y el lugar de la Tierra en el cosmos”. Seguro que os suena la teoría del Big Bang y como ha evolucionado el universo desde esa gran explosión que lo originó, como se formaron los planetas y estrellas, y que solo conocemos un 5% de la materia que conforma el universo mientras el otro 95% es materia oscura, energía oscura…aún un misterio para la física moderna. Esto se lo debemos a Peebles. Mayor y Queloz fueron los primeros en descubrir un exoplaneta (planeta fuera de nuestro sistema solar), el Dimio o “51 Pegasi b”. Hoy ya se conocen más de 4000. Este descubrimiento nos llevó a la búsqueda de vida más allá de la tierra, hacernos la eterna pregunta de ¿hay vida ahí fuera? y entender un poco más que somos los seres humanos. Como diría S. Hawking “Solo somos una raza de monos avanzados en un planeta más pequeño que una estrella promedio. Pero podemos entender el universo. Eso nos hace muy especiales”.

Premio Nobel de Química lo comparten John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino por “… por el desarrollo de baterías de iones de litio”. Creo esto os sonará a todos ya que sin estas baterías el mundo actual no sería como es, es decir, los trabajos de estos tres químicos permiten que usemos móviles, ordenadores portátiles, que existan coches eléctricos. ¿por qué? Porque desde que se lanzaron al mercado las primeras baterías de lítio en 1991 las cuales pesan poquísimo, son recargables y duran mucho tiempo, sentaron las bases para un mundo con redes inalámbricas, dispositivos electrónicos portátiles, así como nos permiten almacenar grandes cantidades de energía solar y eólica… ¿Os imaginais volver atrás unos pocos años donde no había móviles, portátiles, sin WIFI, etc? Alguno se volvería loco, otros igual lo agradecerían. Y recordad el cambio climático nos acecha y dejar los combustibles fósiles atrás y usar energías alternativas y renovables será posible entre otras cosas gracias a las baterías de litio.

Enhorabuena a todos los galardonados y a los que vendrán los próximos días… Aprovecho para recordarle a la sociedad en general, y como no, a nuestros políticos (a todos los niveles), que como pueden ver, estos hallazgos y muchos más, se producen gracias a la ciencia, investigación, pasión de saber, conocer y descubrir… de miles y miles de científicos en todo el mundo. Nuestro país dedica un 1.19% del PIB a Investigación y Desarrollo (la media europea es un 2%). Creo que va siendo hora que las cosas cambien y se piense en el futuro de todos, como mejorarlo, como solucionar los problemas (ambientales, salud…), y para ello señores gobernantes, nunca deben dejar de lado ni a la ciencia ni a los científicos (como se lleva haciendo unos años), porque sin ellos, no habría avances, mejoras, innovaciones, curas a enfermedades, naves espaciales, coches eléctricos, etc. Está en la mano de todos cambiar y mejorar, pero aquellos que gobiernan, tienen poder y toman decisiones que afectan a otros, tienen la responsabilidad y el deber de hacer lo que deben y no lo que les conviene. “Imposible is nothing” (nada es imposible) como decía una famosa propaganda. Ahí lo dejo para que todos reflexionemos.