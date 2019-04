Voto útil o inútil

¿Cómo están ustedes? así preguntaban los payasos de la tele, y también es una buena pregunta después de un par de días de debate electoral televisado. La bruja avería nos diría "Te sientas enfrente y es como el cine / todo lo controla, es un alucine / es como un ordenador personal / es la Bola de Cristal". Ya les gustaría a algunos esa famosa bola… El lunes con un 35.8% de audiencia y el martes más del 48%. Muchos millones viendo la pantalla para atender a la pantomima, la actuación, para ver si quitan algo en limpio, o simplemente para entretenerse con algo diferente a tanto programa basura… Me gustaría saber si los debates han ayudado o cambiado algo, y si al final afectarán al resultado electoral del próximo domingo 28A. Seguro que algún voto se gana o pierde con estos debates, y quién sabe, tal y como pinta la cosa, pueden incluso afectar a la gobernabilidad real del país. ¿Sin embargo, cualquier predicción a día de hoy del resultado definitivo, qué bando gobernará, de las coaliciones a posteriori y a cambio de qué…? Imposible saberlo a día de hoy, por mucha predicción, el resultado real solo se sabrá el domingo 28A a última hora de la noche.

Se habla de encuestas, intenciones de voto, mejores o peores actuaciones en los debates, pactos,… pero está visto que el porcentaje de indecisos es alto, no se sabe cuánta abstención, votos nulos, cómo se trasvasarán los votos (izquierda vs. derecha, entre derechas, entre izquierdas, entre extremos…). Algunos partidos tendrán voto de castigo, otros votos a la novedad, algunos votos serán al tuntún, votos por descontento, los que no votarán… ¿Los votantes lo harán a un programa con propuestas, a una idea de país, a unas medidas concretas,… o solo se votará por votar, por cumplir, porque este me cae mejor y es más guapo,…? Y los candidatos y sus partidos, ¿cumplirán sus promesas de estos días, sus programas, sus pactos o no pactos, se venderán por 20 monedas de plata, cederán a las presiones, les podrá el ansia del trono de hierro?… Y recordad, hay muchos más jugadores que los que vimos en los cuatro atriles, los cuales al final posiblemente decidan quién gobierne…

Está claro que no habrá mayoría absoluta de un partido solo. Algunos piden el voto útil: No votes a este y mejor vótame a mí porque si se reparten los votos entre los 2 de la izquierda o los 3 de la derecha…. los números no dan. Sin embargo, esto muchos podrían verlo como un voto inútil, ya que votes a unos o a otros, al final tu partido no podrá gobernar a no ser que tenga que pactar, aceptar, ceder… Esto (diálogo, entendimiento, llegar a acuerdos por el bien de todos…) para muchos de los políticos no está en su manual y se ven forzados cuando lo tienen que hacer. Todos prometen diálogo, pero luego ya sabemos lo que pasa… La ciudadanía, aún acostumbrada al bipartidismo, más de lo mismo. A muchos aún les cuesta entender que así son las cosas ahora pues así lo deciden los votantes. Un crisol de ideas, diferentes maneras de ver las cosas, diferentes soluciones a un mismo problema…. Y todos pueden tener razón, y también todos pueden cometer errores (que no suelen reconocer). Falta aprender a entenderse, respetarse, … recordad lo que dicen nuestros vecinos “Libertad, igualdad y fraternidad".

Para finalizar, puntualizar que ayer Ida Vitale recibió el Premio Cervantes, sin embargo, en los debates apenas se habló de "Cultura". Ayer entró con calzador y al final de todo. Esto demuestra que muchos se llenan la boca hablando de la cultura de nuestro país y así va luego, cuatro duros y para cumplir… (lo mismo pasa con la Ciencia, etc.). Además, quería mencionar que todos los candidatos y partidos se llenan la boca hablando de igualdad, conciliación, violencia de género… sin embargo, ninguno de los principales partidos en escena llevan a una mujer que opte a la presidencia de este país. Mucho hablar e incluso cambiar el nombre de los partidos, pero al final lo de siempre, a la mujer la dejan en segundo plano. Hechos señores, y no palabras al viento. Tú votarás el domingo, pero si tú voto es útil o inútil, lo decidirán otros ¿quiénes? That is the question.