La ventana indiscreta: Ir a setas

El que suscribe, y el hombre al que llaman Luis, deciden un día de octubre ir en busca de setas por los montes de A Lama con dos cestitas tipo caperucita y las respectivas navajas. Nos "disfrazamos" con uniforme setero: polainas, prendas impermeables, chaleco refrectante, collarín, mochila, bastón y gorra con orejeras.

Luis es un experto, yo un simple aficionado. Maneja perfectamente 3 idiomas, el castellano, el gallego y el latín. Este último lo he comprobado porque a las setas no las llama por el nombre vulgar sino que utiliza expresiones como: boletus badius, Descolea maculata, crinipellis subtomentosa, russula sororia. Es tal su obsesión que a su gata le llama Amanita, y al perro Edulis. No sólo camina por el monte sino que también cada 10 minutos se tumba en decúbito prono (boca abajo) y olfatea el rastro de las setas. Identifica el olor a avellana con los boletus y el de la miel con la russula maculata. Yo, me conformo con no perderme.

Mientras paseamos, oigo un solemne canto litúrgico parecido al de las iglesias y catedrales. Es él que me deleita con un concierto entre los árboles del que sólo adivino el estribillo que repite continuamente: arboribus pulchra sunt, quae boletum escondidass. Observo mi cesta, y compruebo que debe tener razón, hay cosas sobre las que se acumula el misterio. Algo que una persona ve y la otra ni siquiera adivina. Yo no encuentro ninguna, y de su recipiente sobresalen unas cuantas setas.

Han pasado 4 horas, se está haciendo ya de noche, y el sigue con sus andares pizpiretos, da vueltas y más vueltas, sube y baja, se vuelve sobre sus pasos una y otra vez y de cuando en cuando, se agacha para coger el preciado botín. Yo mientras tanto decido apoyar mi maltrecha columna en un alcornoque con la intención de guardar algo de mi energía para la vuelta.

De repente, delante de mí, y a unos metros contemplo a dos jabalís, uno disfrutaba de un baño mientras se lo pasaba en grande llenándose la cara de barro. El otro, que tenía unos sublimes cuernos retorcidos, me miraba fijamente con sus ojos rojos.

Continuará……….

@novoa48