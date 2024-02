Ventana indiscreta: Sofrito

A menudo las cosas suceden de la manera en las que nos resulta más fácil imaginarlas. En la cocina al igual que en las elecciones controlar el arte de un buen sofrito, que está en la base de la mayoría de las recetas, arroces, potajes, estofados., es algo esencial.

La holgada victoria del Partido Popular, que logra una mayoría absoluta en tiempos de fragmentación de votos, está basada en haber utilizado los ingredientes que le han funcionado durante toda la vida, ¿cuál es su truco?, una sartén de hierro, tiempo de cocción, hacen que surja un buen sofrito, que después etiqueta y guarda para cuando le es necesario. Unos buenos comerciales, sus representantes, la inmensa mayoría de los medios de comunicación que “venden su producto” y, sobre todo el boca a boca hacen que hasta la fecha sus platos aquí en Galicia sean imbatibles.

Y, qué ha pasado con el resto de partidos. En el caso del PSOE, el secreto de un sofrito es la paciencia, pochar a fuego lento y evitar que los ingredientes no se peleen entre sí. Y sobre todo el mayor error que han cometido es no dejar tiempo a la cebolla para que se haga correctamente. Un candidato de última hora, Unos malos vendedores, personas que parecen no creer en el plato, y las múltiples trifulcas en los últimos años en su cocina hicieron el resto. Basta ver de nuevo sus videos electorales para darse cuenta de la falta de calidad de sus ingredientes.

¡Qué decir de Sumar! Después de buscar productos de cercanía para presentarse a las elecciones y no encontrarlos, tuvo que improvisar. Cocinar es como hacer un edificio y el sofrito es la base sobre la que poner el resto de ingredientes. La cocinera y jefa (Yolanda Díaz) se notaba que ya no creía en el resultado del plato y, evitó supervisarlo por lo que cometieron varios errores, se olvidaron del ajo y el aceite de oliva no era virgen extra. Ambos al introducirse en el sofrito liberan su elixir y mejoran las propiedades nutricionales de la comida.

Podemos, utilizó un robot de cocina para hacer el sofrito y añadió al plato un caldo en tetra brik. Vox lo elaboró con el surtido de la sección de congelados. Ambos no conocen los productos y recipientes vinculados a nuestra singularidad.

El BNG ha sido creativo. Un buen sofrito casero, centrado en la proximidad, aporta un sabor concentrado al plato final. Ha mantenido a la chef, la elaboración se ha realizado con esmero a partir de verduras cortadas muy pequeñas cocinadas muy lentamente, evaporando el agua y concentrando el sabor. También le han añadido hierbas aromáticas. Una campaña con mucha naturalidad, potencia, la candidata más valorada, incidir en lo social y en los problemas de Galicia le han hecho crecer, aunque no lo suficiente.