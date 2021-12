Os xuízos máis rechamantes do ano: do 'narcosubmarino' ao tiroteo nunha festa ou o cura que abusaba de menores

Primeira sesión do xuízo polo alixo do narcosubmarino de Aldán © Mónica Patxot Xuízo ao coñecido como Lito o "rei das orquestras" © POOL / Ramón Leiro Juan Paulo Giménez na sala de vistas © Salvador Sas / POOL Xuízo contra un médico acusado de suborno por cobrar por certificados de defunción © Pool / Javier Cercera-Mercadillo Xuízo contra un veciño do Porriño acusado de intentar asasinar a súa muller © Mónica Patxot

A crónica xudicial do ano sempre inclúe procesos por tráfico de drogas, desde as habituais vistas por pequenos delitos de trapicheo ás grandes causas por narcotráfico que este ano tiveron dous grandes protagonistas no mar: o narcosubmarino e o buque Titán.

Ambos transportaban cocaína a Europa, a bordo do Titán ían 1.700 quilos nunha operación que levou a 20 persoas ao banco da Audiencia mentres que foron sete os imputados na arriscada travesía submarina para levar 3.200 quilos ás costas galegas.

Por outra banda, a declaración como inconstitucional dos estados de alarma que serviron de encaixe ás medidas excepcionais para o control da pandemia deixou no aire miles de expedientes abertos a cidadáns por incumprimentos das normativas sanitarias, como o uso da máscara na vía pública ou os peches perimetrais para limitar a mobilidade da poboación.

Así, os xulgados da Parda empezaron a anular multas obrigando á Subdelegación do Goberno a reintegrar as cantidades abonadas por quen fora sancionados durante os primeiros meses da pandemia.

A Audiencia de Pontevedra condenou en xuño a dous anos e tres meses de cárcere e ao pago dunha multa de 340.000 euros ao considerado como o rei das orquestras galegas, Ángel Martínez Pérez, Lito, por non declarar 326.374 euros correspondentes ao IVE dos anos 2011 e 2012, cando a compañía que presidía tivo uns ingresos de máis de 2,5 millóns.

Curiosamente, un mes máis tarde, as empresas do espectáculo vinculadas a este empresario conseguían unha importante vitoria no Tribunal Supremo ao anular as liquidacións e sancións fiscais impostas tras declarar a xustiza ilegal o rexistro da Axencia Tributaria que desencadeou en 2013 a denuncia de fraude no sector das orquestras.

Xa en novembro foi suspendido o xuízo contra o 'rei das orquestras' de Galicia polo seu estado de saúde. O procesado, xulgado por defraudación tributaria, presentou un informe forense que sinalaba que "non está en condicións" de asistir á vista.

Outro empresario e tamén de Caldas de Reis, Juan José Caamaño Iglesias, foi condenado nunha sentenza do Xulgado de Primaria Instancia e Instrución número 1 de Caldas de Reis por un delito leve de lesións, ao agredir ao portavoz municipal do BNG, Manuel Fariña Souto.

Antes, xa foran condenados, entre outros, Rafael Louzán e Luisa Piñeiro, por prevaricación e fraude coas obras do campo de fútbol de Moraña.

Unha gran empresa, como é Audasa, foi absolta de abuso por cobrar peaxes durante as obras de Rande. A Audiencia Provincial anulou a sentenza do Mercantil que condenaba á concesionaria e rexeitou a petición fiscal, ao entender que as concesionarias de autoestradas non teñen que rebaixar o prezo das súas peaxes se non poden garantir unha fluidez no tráfico propia das vías de alta capacidade.

Outro tribunal, o Supremo, aumentou a condena da 'narcoabogada' Tania Varela por branquear diñeiro do tráfico de cocaína ratificando así o veredicto da Audiencia de Pontevedra e impoñendo a Varela nove anos de cárcere e 378.000 euros en multas.

Foi moi comentada a causa contra unha veciña de Pontevedra, Rocío P. F., que estaba acusada de estafar e roubar ata deixar nunha situación económica "moi delicada e precaria" a unha muller dependente á que coidaba. Finalmente, recoñeceu os feitos na Sección Segunda da Audiencia e aceptou unha condena de tres anos e nove meses de prisión, así como pagar á súa vítima unha indemnización de 26.956 euros.

Ante o tribunal tamén se presentou Juan Paulo Giménez, membro do clan dos Morones, que foi condenado a seis anos e medio de cárcere por entrar a tiros nunha festa organizada pola súa familia rival, Los Zamoranos; ou un médico do centro de saúde da Parda, condenado a cárcere e inhabilitación por cobrar por certificados de defunción gratuítos.

Foron innumerables os xuízos que acolleu a Audiencia de Pontevedra por abusos sexuais, violación ou violencia machista, como o que acabou condenando a seis anos de cárcere a un home que tentou asasinar á súa esposa acoitelándoa mentres durmía.

E outro dos procesos que máis balbordo creou foi o xuízo contra o cura de Vigo que acabou cunha condena de 32 anos de cárcere por abusar sexualmente de seis menores que estaban ao seu cargo; ou o dunha muller que pasará dez anos en prisión por queimar a casa dos seus pais con eles dentro.