Unha coidadora cumprirá traballos en beneficio da comunidade por roubar e estafar a unha muller dependente

A pontevedresa Rocío P. F. roubou xoias e diñeiro e baleiroulle a conta bancaria á muller dependente á que coidaba, que quedou nunha situación económica "moi delicada e precaria". Deixouna sen diñeiro aforrado e sen as xoias que destinaba a pagarse o custo da atención e axuda de terceiras persoas que necesita "imperiosamente" para a gran maioría de actos da súa vida, incluídos os máis básicos de hixiene e físicos.

Así o recoñeceu este xoves ao asinar un acordo de conformidade coa Fiscalía e coa súa vítima polo que se declara culpable dos delitos de estafa continuada e roubo con forza en casa habitada e asume cumprir tres anos e nove meses de prisión e pagar á súa vítima unha indemnización de 26.955,66 euros.

O acordo asinouse nun despacho da sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra sen necesidade de que chegase a constituírse o tribunal que ía xulgala e implicará tamén que pode eludir o ingreso en prisión a condición de que cumpra traballos en beneficio da comunidade, pague a responsabilidade civil á súa vítima e non cometa ningún delito en catro anos e medio.

A vítima mostrouse de acordo con que a súa coidadora poida non entrar en prisión e o fiscal do caso, Alejandro Tuero, tivo en conta esa vontade da vítima e tamén que a acusada non tiña antecedentes penais previos, asinou un compromiso de que pagará un mínimo de 150 euros ao mes á súa vítima, conta co aval dunha terceira persoa e ten unhas circunstancias persoais especiais, con varios fillos ao seu cargo.

A Fiscalía, que pedía inicialmente que fose condenada a nove anos e medio de prisión, rebaixou a pena unha vez que a acusada se confesou culpable e contestou afirmativamente á realización deses traballos en beneficio da comunidade. O tempo da pena deberá fixarse aínda, non aparece recollido na dilixencia de conformidade asinada este xoves.

O xuízo contra Rocío P. F. xa se suspendeu en dúas ocasións en novembro de 2019 e a principios de febreiro de 2021 e este xoves finalmente puido pecharse a causa sen necesidade de que chegasen a entrar na sala.

A acusada traballou na casa da súa vítima en Pontevedra entre xuño de 2017 e abril de 2018 (con contrato de outubro a marzo), realizando labores do fogar e de coidado persoal da súa xefa, que ten moitos problemas de saúde e moi graves dificultades de mobilidade, polo que debe desprazarse necesariamente en cadeira de rodas, e é dependente para moitas tarefas básicas da vida diaria.

Para realizar os seus quefaceres a acusada dispoñía dunhas chaves da vivenda e tiña acceso a todas as dependencias da casa. En moitas ocasións tamén acompañaba á súa xefa a xestións bancarias ou lle axudaba a realizalas persoalmente polo que, debido á boa relación e confianza existente entre elas, facilitoulle o PIN da súa tarxeta bancaria e as claves de acceso á súa banca electrónica.

Por esa boa relación, a pesar de que en abril de 2018 deixou de traballar con ela, adoitaba visitala regularmente. Ademais, quedou cunha copia das chaves sen autorización.

A acusada aproveitouse das graves dificultades físicas da xefa, da familiaridade e apego coa mesma, de que coñecía os seus horarios de paseos de mañá e tarde, do libre acceso que tiña a todas as habitacións da casa mentres traballou alí e da facilidade para seguir visitando o domicilio despois, de que dispoñía de chaves para acceder ao domicilio e de que tiña acceso á chave da caixa forte, sen contar en ningún momento co coñecemento e consentimento da dona.

Desta forma, realizou 23 transferencias de diñeiro mediante banca electrónica desde a súa conta, apoderouse das xoias e obxectos de valor que gardaba na caixa forte -vendeu en dous establecementos de compravenda de Pontevedra- e fixo uso da tarxeta de crédito para extraer diñeiro.

Aínda que inicialmente o fiscal sostiña que accedera varias veces á caixa forte, finalmente recolleu na súa acusación que non consta que o fixese máis dunha vez. Por esta circunstancia, pasou de estar acusada dun delito continuado de roubo a un sen continuidade. Ademais, no acordo de conformidade matiza que desde o primeiro momento a acusada recoñeceu os feitos.