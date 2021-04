A muller aceptou 10 anos de prisión por prender lume na casa dos seus pais con eles dentro © Rafa Vázquez / Pool Maxistrados da Sección Segunda da Audiencia provincial © Rafa Vázquez / Pool Avogado da defensa © Rafa Vázquez / Pool A muller aceptou 10 anos de prisión por prender lume na casa dos seus pais con eles dentro © Rafa Vázquez / Pool A muller aceptou 10 anos de prisión por prender lume na casa dos seus pais con eles dentro © Rafa Vázquez / Pool

"Mi mayor condena es mi conciencia por lo que provoqué", con estas palabras dirixíase a acusada ao tribunal da Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra tras aceptar unha condena de 10 anos de prisión como autora confesa dun delito de incendio e dous delitos de asasinato con aleivosía en grao de tentativa.

O xuízo resolveuse mediante un acordo de conformidade en virtude do cal a acusado recoñeceu que incendiou intencionadamente a súa casa cos seus pais dentro coa intención de matalos.

O Ministerio Fiscal pedía inicialmente vinte anos de prisión pero finalmente reduciu a petición de pena á metade. Neste caso concorre respecto de todos os delitos a circunstancia mixta agravante de parentesco e a atenuante de confesión.

A procesada mostrouse arrepentida por estes feitos que cometeu cando estaba "profundamente deprimida" e tamén dixo estar disposta a abonar o diñeiro reclamado como indemnización.

O seu avogado tamén indicou ao tribunal que o pai da acusada xa faleceu pero "su madre le ha perdonado" e manteñen contacto a través da familia e por correspondencia.

A Fiscalía tamén retirou a solicitude dunha pena prohibición de aproximarse a unha distancia de 300 metros á súa nai, ao seu domicilio ou calquera outro lugar frecuentado por ela e a de comunicarse con ela directa ou indirectamente por calquera medio. Inicialmente pedía que se lle impuxese esta prohibición por tempo superior en 8 anos á pena de prisión imposta.

Segundo relata a Fiscalía no seu escrito de acusación e recoñece a propia procesada, o día 30 de xullo de 2019, sobre as 06:30 horas, esta muller, duns 40 anos, atopábase na vivenda, na cal convivía cos seus pais e "co propósito de acabar coa vida dos seus proxenitores e, aproveitando que a esa hora os mesmos atopábanse deitados nos seus dormitorios previsiblemente durmindo (asegurando así a execución do feito sen risco para a súa persoa), prendeu lume en dous puntos da vivenda".

Concretamente, plantou lume no seu dormitorio situado na segunda planta, o cal se atopaba ateigado de material con gran capacidade inflamable (papeis, libros e roupa, que se atopaban amontoados por todo o perímetro da habitación e sobre a cama) e tamén plantou lume no lateral esquerdo da planta baixa no tramo situado despois da xanela (lugar onde se atopaba amontoada leña e un colchón), provocando un incendio no interior do domicilio.

A continuación, a procesada fuxiu do lugar, "deixando que o lume se estendese pola vivenda para que os seus pais morresen como consecuencia do incendio", sostén o Ministerio Fiscal no seu escrito.

Alertados polo cheiro a fume, os pais da procesada levantáronse da cama e saíron das súas habitacións, observando a casa incendiada, polo que saíron rapidamente ao exterior para salvar a súa vida, tras buscar infructuosamente á súa filla por distintas estancias da casa. Os servizos de emerxencias foron alertados do incendio ás 06:53 horas por un veciño, presentándose a continuación para sufocar as chamas.

A Fiscalía indica que o incendio provocado pola procesada creou un "grave risco para a vida e integridade física dos seus pais", xa que estiveron expostos a ser atrapados polas chamas e sufrir os demais efectos da combustión, por canto atopábanse no interior da vivenda; con todo, debido á súa rápida reacción non sufriron menoscabos físicos e nada reclaman por estes feitos.

Tiveron, ademais, que ser aloxados nun centro residencial #ante a imposibilidade de volver vivir na súa vivenda debido ao estado en que quedou, pois sufriu danos que afectaron á súa estrutura, polo que houbo de ser apontoada diante do risco de derrube, xerando uns gastos ao Concello por importe de 601,93 euros (subministración de taboleiros) e 522,72 euros (subministración de puntais), polos que reclama.

Na planta baixa atopábase o can da familia, que houbo de ser trasladado á protectora de animais, a cal se fixo cargo dos gastos necesarios para o seu coidado (por importe de 276 euros, que reclama) ata que foi adoptado por outra familia.

Por último, os gastos xerados na extinción do incendio ao Consorcio Provincial de Pontevedra contra incendios e salvamento ascenderon á cantidade de 1.920 euros, reclamando igualmente.

A procesada presentouse ás 08:45 horas dese mesmo día nas dependencias da Garda Civil, anunciando ser a autora destes feitos.

A acusada atópase en prisión provisional por esta causa desde agosto de 2019.