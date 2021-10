"Me quería pinchar por todas partes. Se me iba la vida entre las manos"

Xuízo contra un veciño do Porriño acusado de intentar asasinar a súa muller © Mónica Patxot Xuízo contra un veciño do Porriño acusado de intentar asasinar a súa muller © Mónica Patxot Maxistradas da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot Juan Carlos Aladro, fiscal xefe de Pontevedra © Mónica Patxot

Como unha persoa extremadamente celosa e cun alcoholismo crónico. Así se retratou este martes a Antonio G. F., un home do Porriño que está acusado de tentar asasinar á súa esposa mentres esta durmía en compañía do seu neto.

A vítima relatou que o seu ex marido quixo matala na madrugada do 29 de xaneiro de 2020. Ela estaba a durmir "y de repente sentí el peso de él encima", explicou ante o tribunal da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra.

"No daba crédito a lo que veía", sinalou a muller. O acusado puxéralle un coitelo no pescozo e díxolle que "me las vas pagar". Ambos os dous forcexaron e ela agarrou a arma coas súas mans. "Me quería pinchar por todas partes", engadiu a preguntas do fiscal.

Tras espertar ao seu neto, que durmía nun berce á beira da cama, a vítima logrou sacarlle o coitelo ata en dúas ocasións, tirándoo debaixo da cama. Tratou de fuxir pero o seu ex marido freouna "y me intentó ahorcar" ata que logrou morderlle unha orella, escapar e pedir axuda.

"Fue supervivencia pura y dura. Se me iba la vida entre las manos", subliñou a muller, que confirmou que a súa parella tiña "ataques de celo habituales" e controlábaa "en todo momento". Recibía "cientos de llamadas" para saber onde estaba, perseguíaa e preguntáballe aos veciños por ela, "porque en su paranoia creía que yo tenía un amante".

Aínda que recoñeceu que o seu ex marido "bebía con frecuencia", a muller aclarou que "tampoco demasiado" e o día que tentou matala "solo se había tomado una cerveza".

Este perfil foi ratificado polos fillos da parella que, aínda que non estaban na casa ese día, afirmaron que o seu pai "siempre fue celoso y muy controlador" e chegou a ameazar con que algún día "iba a hacer una locura" ou que "si no era para él no era para nadie".

"Bebía bastante antes de que le diese el ictus y después lo hacía a escondidas, aunque mi madre le controlaba mucho eso", explicou o fillo do matrimonio.

O acusado, que só respondeu ás preguntas do seu avogado, limitouse a dicir que "no recuerdo nada" do día dos feitos e explicar que ten un "problema grave" de alcoholismo. "Nunca quise matarla. No tenía motivos", engadiu.

Ante o tribunal tamén pasou un dos policías locais do Porriño que atenderon este suceso que declarou que o acusado lles recoñeceu que "había discutido con su esposa y que le había intentado clavar un cuchillo". Estaba todo revolto e había restos de sangue.

Ademais, engadiu que acharon o coitelo debaixo da cama matrimonial e que o home "estaba tranquilo y no tenía síntomas de haber bebido".

O fiscal xefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, mantivo a súa petición de sete anos e medio de prisión por un delito de asasinato en grao de tentativa, ao apreciar que foi un ataque "alevoso, súbito y repentino" que non se consumou pola "resistencia" da vítima.

Recoñeceu, iso si, unha eximente incompleta polo alcoholismo crónico do acusado, aínda que sentenciou que non se acreditou que ese día bebese en absoluto.

Ademais da prisión, o fiscal solicita oito anos de liberdade vixiada, unha orde de afastamento da súa esposa durante dez anos e que a indemnice cuns 35.000 euros, aos que suma os case 3.700 euros a pagar polos gastos médicos durante o proceso de curación da vítima.

O avogado de Antonio G. F., pola súa banda, pediu a libre absolución do seu defendido, que está en prisión provisional desde o día dos feitos, ao entender que a súa condición de alcohólico debería ser entendida como unha eximente completa.

En todo caso, criticou a "desproporcionada" cualificación dos feitos como asasinato en grao de tentativa. Se quixera matala, dixo, "no le pondría el cuchillo en el cuello para apercibirla" e, se ela non se resistira, todo quedaría enmarcado no seu "estado de celos".

O letrado engadiu que a vítima tiña un "control constante" da situación, desarmando dúas veces ao seu ex marido, quen tiña unha "fuerza limitada" polas secuelas do seu ictus.

Por iso é polo que, como moito, entenda que os feitos deberían xulgarse como un delito de lesións graves e non como asasinato en grao de tentativa.