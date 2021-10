A xuízo por tentar matar á súa esposa mentres durmía

A Sección cuarta da Audiencia de Pontevedra sinalou para este martes un xuízo por un caso de asasinato en grao de tentativa. Acúsase a un home de tentar matar á súa esposa mentres durmía.

A Fiscalía solicita unha condena de sete anos e cinco meses de cárcere.

O escrito de acusación do Ministerio Público relata que estes feitos producíronse en xaneiro de 2020 na vivenda que compartía a parella en municipio do partido xudicial do Porriño.

Ambos estaban a durmir nunha das habitacións, en compañía do seu neto, cando o acusado aproveitando que a súa muller estaba durmida situouse encima dela cun coitelo.

Tras dicirlle que "me lo vas a pagar" e lanzar unha puñalada que impactou contra a almofada, a muller espertouse e empezou a forcejear co seu marido, evitando coas súas mans ser apuñalada no peito e no estómago.

A esposa logrou zafarse do seu marido e, despois de tirar o coitelo debaixo da cama, colleu ao seu neto para tratar de fuxir da habitación na que se atopaban.

O acusado, con todo, logrou retela de novo e agrediuna fisicamente, polo que a muller viuse obrigada a morderlle unha orella, conseguindo así saír do domicilio.

A vítima, que necesitou tratamento psiquiátrico, tardou 305 días en recuperarse das feridas que lle provocou o seu marido ao tentar matala, aínda que quedaron varias cicatrices e sofre artroses nunha man.

Para o acusado, que está en prisión provisional desde o día dos feitos, o fiscal ademais da pena de cárcere reclama oito anos de liberdade vixiada coa obrigación de seguir un tratamento psicolóxico.

Ademais, solicita que se lle impoña unha orde de afastamento da súa esposa durante dez anos e que a indemnice cuns 35.000 euros, aos que suma os case 3.700 euros a pagar ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) polos gastos médicos durante o proceso de curación da vítima.