Condenado a seis anos de cárcere por tentar asasinar á súa muller acoitelándoa mentres durmía

Xuízo contra un veciño do Porriño acusado de intentar asasinar a súa muller © Mónica Patxot

Seis anos de cárcere e prohibición de aproximarse a menos de 500 metros e comunicarse coa vítima por tempo de oito anos superior á pena de prisión. Esta é a condena que acaba de impoñer a sección cuarta da Audiencia de Pontevedra a un home que tentou asasinar á súa muller acoitelándoa cando durmía mentres lle repetía: "Me las vas a pagar".

O tribunal provincial condénalle como autor dun delito de tentativa de asasinato e tivo en conta no acusado a circunstancia agravante de parentesco e a eximente incompleta de alteración psíquica.

Os feitos ocorreron nun domicilio do partido xudicial do Porriño durante a madrugada do 29 de xaneiro de 2020. Os maxistrados consideran probado que o acusado aproveitou que a súa esposa durmía ao seu lado para colocarse encima dela e poñerlle un coitelo de cociña ao pescozo.

Segundo a sentenza, a muller espertouse e logrou apartalo, polo que se iniciou un forcejeo entre ambos, durante o cal o acusado, “con idéntica intención de acabar coa súa vida”, tratou de apuñalala reiteradamente na zona torácica, á vez que repetía a citada frase: "Me las vas a pagar".

A vítima evitouno colocando as mans diante para parar os golpes e agarrando con elas o coitelo, que logrou arrebatarlle e lanzalo baixo a cama. O condenado, con todo, recuperou a arma branca.

O relato dos feitos do tribunal provincial engade que a muller conseguiu, unha segunda vez, tirar a arma branca xunta ao cabeceiro, onde o seu marido xa non a puido coller, o que permitiu que puidese saír da habitación.

O seu esposo, con todo, continuou "golpeándoa e zarandeándoa", polo que se viu obrigada a morderlle a orella para liberarse, conseguir saír da vivenda e pedir axuda.

Na habitación tamén durmía, nun berce, o neto de ambos, de seis anos de idade, que se espertou e intento interpoñerse e agarrar o coitelo. Segundo os maxistrados, a vítima díxolle que saíse a pedir axuda para así afastalo e evitar que sufrise dano algún.

A sentenza tamén lle impón, en concepto de responsabilidade civil, que o acusado deberá indemnizar á súa vítima polas lesións causadas con 34.917,51euros e que deberá pagar ao Sergas 3.667,18 euros polos gastos médicos asumidos para a curación das lesións sufridas pola muller.

A sentenza aplícalle unha eximente incompleta de alteración psíquica polo alcoholismo crónico do acusado e especifica que "non pode acreditarse" que "o consumo de alcol tivese repercusión relevante nas patoloxías clínicas do acusado e determinase que a súa capacidade estivese anulada ou excluída" e, por tanto, non concorren as circunstancias para apreciar unha eximente completa e si en cambio os precisos para apreciar unha eximente incompleta".