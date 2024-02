Patxi López critica en Poio "el nivel de incompetencia de la Xunta, que no atiende ni lo básico"

O voceiro do grupo socialista no Congreso dos Deputados, Patxi López, volveu á provincia de Pontevedra para apoiar a candidatura de Besteiro á Presidencia da Xunta de Galicia e, afirmou, atopouse a un Partido Popular que leva "dando tumbos" toda a campaña. "El PP pasó en solo siete días de esconder a Rueda para que Feijoo pudiera hablar mucho de la amnistía y de Puigdemont a atragantarse con la gran mentira de la amnistía".

López comezou o seu percorrido nun acto na praza do Concello da Illa de Arousa, onde compartiu cartel co alcalde, Luís Arosa; a continuación participou no mitin de Cambados, na Casa da Calzada, e rematou en Poio, nun acto na Seca acompañado do voceiro municipal, Gregorio Agís.

Unha xira na que contou co apoio dos candidatos Elena Espinosa e Julio Torrado, ademais do secretario xeral provincial, David Regades e a senadora Carmela Silva.

López subliñou que "la Xunta merece un presidente que dé la cara delante de los gallegos y gallegas y delante de los problemas de Galicia sin echarle la culpa a nadie. Un presidente como Xosé Ramón Gómez Besteiro", afirmou.

Criticou a "obra magna de la hipocrisía" e a "gran mentira de Feijóo que acaba de descubrirse estos días, al conocerse por él mismo que mantuvo negociaciones secretas con el independentismo catalán y que no fue presidente porque no pudo, porque querer, quería, claro que que quería".

"Vuelvo a Galicia y me encuentro con que Feijoo, que se paseaba por su cuenta, separado de Rueda, sin hablar nunca de Galicia, sino hablando únicamente de la amnistía y de Puigdemont, está atragantado". "Todo el liderazgo de la derecha por Feijoo está montado sobre una enorme mentira y las gallegas y gallegos, al igual que las españolas y españoles, tomaron nota".

O voceiro socialista no Congreso destacou, en clave local, que as tres grandes infraestruturas de depuración que están en marcha na provincia de Pontevedra están saíndo adiante co impulso do Goberno do Estado: coas obras das depuradoras de Poio-Sanxenxo e de Ponteareas xa en marcha e o proxecto da futura depuradora da Illa de Arousa avanzando. Na súa opinión, isto demostra "el nivel de incompetencia de la Xunta, que no atiende ni lo básico".

Destacou, ademais, a ausencia total do Goberno galego diante do problema xurdido co peche do Asilo de Maiores de Cambados e a venda do edificio por parte da congregación relixiosa propietaria. "Y delante de ese problema, ¿qué hace la Xunta? Nada. La Xunta que no construyó residencias de mayores en 15 años de gobiernos del PP".