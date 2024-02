Isabel Rodríguez advirte que a Xunta do PP "se escaquea" das políticas de vivenda

Isabel Rodríguez, ministra de Vivenda, en Pontevedra © PSdeG-PSOE de Pontevedra Isabel Rodríguez, ministra de Vivenda, en Pontevedra © PSdeG-PSOE de Pontevedra

A ministra de Vivenda e Axenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendeu este mércores que en Galicia hai política de vivenda polo "esfuerzo" do Goberno central, xa que o executivo autonómico de Alfonso Rueda "se escaquea" das súas competencias.

"Dos de cada tres euros de las políticas públicas de vivienda en Galicia vienen del Gobierno de España", asegurou Rodríguez en Pontevedra, fronte a unha Xunta que, ao seu xuízo, non promoveu o acceso dos galegos a unha vivenda digna e a un prezo alcanzable.

A "obsesión" de Rueda por confrontar co Goberno e por estar "permanentemente boicoteando" a súa xestión é tal, segundo a ministra, "que ahora quieren o amenazan" con recorrer a lei de vivenda ante o Tribunal Constitucional.

Para Isabel Rodríguez "lo que tiene que atender es su competencia y que no se escude en ese recurso para esconder su incompetencia o su incomparecencia en las políticas de vivienda".

Mentres "otros solo ponen zancadillas", explicou a ministra de Vivenda, o Goberno impulsou a construción de 1.200 vivendas públicas, rehabilitou outras 7.000 e concedeu o bono de alugueiro a uns 4.000 mozos galegos.

Os socialistas galegos, avanzou Rodríguez, comprométense a promover ata 10.000 vivendas asequibles nos catro anos da próxima lexislatura autonómica "que es lo que ya hicimos cuando gobernamos esta tierra con Emilio Pérez Touriño".

No caso de Pontevedra, os socialistas asumirán todas as cesións de terreos que desde hai 15 anos leva ofrecendo o Concello de Pontevedra para edificar vivenda pública, en parcelas como Campo do Boi, Valdecorvos, Tafisa ou Conde de Bugallal.

A este respecto, Rodríguez comprometeuse a buscar fórmulas de colaboración co Goberno de España para incrementar este parque de vivenda pública na cidade, garantindo o impulso ás 73 vivendas alcanzables xa proxectada en Mollavao e Campolongo.

Ademais, a titular de Vivenda reiterou que o PSOE abordará os "problemas transversales" que inciden no prezo da vivenda, entre eles os alugueiros turísticos ou a necesidade de intervir o prezo de mercado para que alugar unha vivenda "no sea inaccesible".

"Nuestro compromiso es por la vivienda asequible y que nadie tenga que destinar más del 30% de sus salarios por acceder a una vivienda", resumiu.

Ante esta situación, Isabel Rodríguez pediu unha "movilización masiva" dos galegos de cara ao próximo 18 de febreiro e que voten "con entusiasmo" ao candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, "para que Galicia pueda seguir avanzando".

A ministra sostivo que "estos no son tiempos en los que uno se pueda conformar con gestionar una herencia" sino que es momento de "transformaciones, cambio y oportunidades", para o que reiterou que Galicia necesita "alguien con la fuerza e impulso de Besteiro".

"Es una persona capaz de descolgar el teléfono y que al otro lado esté el presidente del Gobierno para ayudar a Galicia, a su progreso, a su modernidad, a su industrialización y también a las políticas públicas de vivienda", defendeu a titular de Vivenda e Axenda Urbana.

A súa, sentenciou, "es la papeleta do cambio", porque asegura que, aínda que outras forzas tamén ofrecen ese cambio, o de Besteiro "es el cambio solvente y avalado en la gestión, en la experiencia y en la facilidad de interlocución con otras administraciones".