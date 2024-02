Pontón promete "o mellor goberno de todos os tempos" e advirte que "o cambio é imparable"

No inicio desta recta final de campaña para as eleccións galegas do próximo 18 de febreiro, a candidata do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pontón, avanzou este luns cal sería a estrutura do goberno que aspira liderar e os principios que guiarán todo o seu traballo.

"Cada día que pasa é máis evidente que só hai dúas alternativas: ou un goberno do PP con Alfonso Rueda de presidente, ou un goberno liderado polo BNG con Ana Pontón como presidenta", destacou Pontón, que considera que "o cambio é imparable".

A candidata nacionalista comprometeuse a darlle a Galicia "o mellor goberno de todos os tempos", liderado polas persoas "máis capaces, ilusionadas e dispostas a facer avanzar o país".

Asegurou que "non quero un goberno de persoas acríticas e sen iniciativa", senón un Consello da Xunta "dinámico e participativo, con homes e mulleres brillantes, quero rodearme das mellores o dos mellores porque o que está en xogo é darlle futuro a este país e á súa xente".

A este respecto, Ana Pontón manifestou a súa vontade de exercer a presidencia sen prometer imposibles, recalcou, "para deixar atrás o tempo das promesas e da propaganda e dar paso ao tempo dos feitos e dos compromisos cumpridos".

Nesta liña, avanzou a súa determinación de abrir unha nova etapa cun goberno centrado en dar solucións aos problemas que preocupan á maioría dos cidadáns como sanidade, educación, o coidado dos maiores, a vivenda ou o emprego de calidade para chegar a fin de mes.

"Quero abrir unha nova etapa para poñer ao país a producir dende a ciencia e a innovación, cun rural vivo e facer posible unha Galicia con oportunidades na que a igualdade e os dereitos das mulleres serán unha prioridade de goberno", resumiu a líder do BNG.

Pontón proclamou que o seu goberno actuará coa máxima xustiza e equidade coa cidadanía, empresas e co resto das administracións garantindo a igualdade de oportunidades, erradicando "calquera tipo de favoritismo e de clientelismo".

Así, asegurou que "acabouse gobernar a favor dunha minoría ou dun grupo de presión" e que como presidenta a cidadanía galega "pode ter a tranquilidade de que o interese público sempre estará por riba do interese particular".

En relación á estrutura de goberno, adiantou que estará asentada en dúas grandes áreas que impulsarán toda a acción da Xunta de xeito "transversal e coordinado", co obxectivo de superar a concepción de "compartimentos estancos" e impulsar a súa acción desde unha visión integral.

As dúas áreas estruturais serán a de sectores produtivos e de recursos naturais, política económica e emprego; e a de política social, servizos públicos, benestar e calidade de vida.

Pontón explicou que estas dúas áreas estarán directamente coordinadas dende a presidencia, cun protocolo de traballo que incluirá reunións mensuais para determinar estratexias de actuación, reunións que convivirán co encontro semanal do Consello da Xunta.