Ana Pontón invita a todas as galegas a "entrar comigo pola porta" da Xunta de Galicia

Tras 43 anos "é hora de que Galicia teña unha presidenta". Así o reivindicou a candidata do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pontón, que invitou a todas as mulleres galegas a "entrar comigo pola porta" da Xunta de Galicia tras as eleccións do próximo domingo 18 de febrero, "xunto todos os homes que camiñan ao noso carón pola igualdade, que son a maioría".

Pontón apelou á forza das mulleres para ser o "motor do cambio" e para poder poñer en marcha un futuro "en igualdade plena" da man dun goberno liderado polo BNG.

"Eu non quero facer historia por min, senón por todas e para todas", agregou a candidata nacionalista, que se comprometeu a "deixarse a pel" por construír unha Galicia na que as mulleres podan ser "libres e iguais".

Así, prometeu traballar "os 365 días do ano" para que as mulleres teñan as mesmas oportunidades, para loitar contra a violencia machista, acabar coa fenda de xénero ou poñer fin á precariedade que sofren moitas mulleres "con soldos que non son decentes".

Para Ana Pontón, a igualdade "non pode ser só un lazo lila que poñerse na solapa cada 8 de marzo", polo que pediu o voto para o BNG para "poñer o turbo da igualdade" a este país.

Pontón, que como presidenta asumirá as competencias en igualdade, avanzou que un dos seus obxectivos prioritarios será destinar o 1% do orzamento autonómico, en torno a 110 millóns de euros, a combater a violencia machista.

Tras insistir en que as mulleres non poden seguir cargando coa falta dunha estrutura pública que coide ás persoas, debullou un paquete de medidas para promover a corresponsabilidade e para que a conciliación non sexa unha carreira de obstáculos para as mulleres.

Para iso co BNG na Xunta, prometeu que haberá un servizo público de canguros a domicilio, para nenos de 4 meses a 12 anos, dirixido a cubrir necesidades de natureza extraordinaria, como pode ser que un neno ou nena teña que quedar na casa por enfermidade e os seus pais traballen.

No que se refire á conciliación, adiantou tamén a ampliación da rede de escolas infantís públicas "porque a gratuidade está moi ben, pero pouco importa que sexan prazas gratuítas se despois esas prazas non existen ou non son suficientes para atender a todas as crianzas".

Para axudar a conciliar ás persoas, maioritariamente mulleres, que teñen ao seu coidado a maiores, o BNG aumentará en 86 millóns de euros o servizo de axuda no fogar (SAF) e impulsará a redución da xornada laboral a 35 horas semanais.

Ademais, Pontón propón crear unha Valedoría da Igualdade, como órgano de defensa cidadá perante situacións de discriminación, directa ou indirecta, por razón de xénero ou o Instituto Galego das Mulleres como un organismo que promova e fortaleza as políticas de igualdade.

O apoio ás familias monoparentais será outra das pezas na política de igualdade dun goberno presidido por Pontón, que quere impulsar a lei de igualdade no deporte, incluíndo a creación dunha comisión para a protección das deportistas sobre os ataques machistas e LGBTfóbicos.

PASEO POR PONTEVEDRA

Ana Pontón tivo tamén tempo este xoves para protagonizar un paseo por Pontevedra, acompañada do alcalde, #Miguel Anxo Fernández Lores. Desde a Boa Vila, a candidata do PP ironizou co "nerviosismo" que aprecia no PP.

"En Génova xa apretaron o botón de pánico", sinalou Pontón, que vincula esa preocupación na sede dos populares con que son conscientes de que "hai unha maioría de galegos dispostos a poñer en marcha un cambio e abrir un tempo novo neste país".

O apoio ao BNG, segundo a súa candidata, "cada día é máis forte", polo que fixo un chamamento para que "ninguén que queira cambio quede na casa" o vindeiro domingo, pedindo que se aglutinen ao redor do seu partido porque "será clave para ou cambio".

Tras reclamar que "non se perda nin un voto", Ana Pontón asegurou que "nunca vin tanta ilusión arredor do BNG", entre elas persoas que, destacou, nunca votaran ao BNG e que agora o van a facer "convencidas e ilusionadas de que é o mellor para este país".

"Isto non hai quen o pare", proclamou a candidata nacionalista.