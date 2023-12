Da agresión a un xornalista a un crime nunha casa okupa e un macrolaboratorio de droga

La Policía Nacional investiga el crimen de Estribela © Mónica Patxot Actuación das policías Local e Nacional nas inmediacións de La Voz de Galicia © Diego Torrado Laboratorio de cocaína desarticulado en Cotobade © EFE / Salvador Sas

Andrés de Vicente Fuentes, 'Capi', coñecido porque no ano 2015 agrediu a Mariano Rajoy en Pontevedra, volveu ser un dos protagonistas do ano oito anos despois. En 2023, acaparou titulares por agredir e lesionar un xornalista de La Voz de Galicia o venres 14 de xullo na delegación deste xornal na rúa Rosalía de Castro.

O mozo entrou armado cun coitelo e un rodete cos que provocou lesións nun brazo e na man a un xornalista dese medio e desde o día seguinte permanece en prisión preventiva investigado polos delitos de homicidio en grao de tentativa, atentado a axentes da autoridade, danos e lesións.

Os delitos violentos, o tráfico de drogas e os accidentes graves de tráfico acaparan este 2023 a crónica de sucesos, na que se deron incidentes tan rechamantes como a detención e ingreso en prisión dun home por atacar unha muller á que non coñecía cando se cruzaron na rúa en Marín porque "el diablo le había dicho que tenía que matar a alguien". Ela resultou gravemente ferida.

Ocorreu en febreiro, o mesmo mes no que un veciño de Marín sufriu importantes queimaduras tras un incendio no seu propio vehículo en Estribela. O home relatou, nada máis saír do coche en chamas completamente espido, que lle quitaran a roupa para logo darlle unha malleira e encerralo no maleteiro do coche e prender lume ao vehículo. Por estes feitos hai unha persoa investigada.

En maio, tamén en Estribela (Pontevedra), a moi poucos metros de alí, un home ingresou en prisión provisional por matar a golpes e con cortes a unha muller de 33 anos que residía nunha casa okupa na rúa de Cunchidos. Este home, de orixe portuguesa, chegou de madrugada á vivenda e matouna supostamente por un asunto relacionado coas drogas.

Este crime de Estribela, meses despois, en novembro, axudaría a destapar un roubo con violencia e intimidación nunha xoiería da localidade portuguesa de Monçao. Na vivenda do crime a Policía Nacional atopou numerosas xoias procedentes dunha xoiería asaltada en Portugal e finalmente foron detidas catro persoas e foron citadas como investigadas outras catro.

En relación co tráfico de drogas, unha das noticias máis destacadas do ano produciuse en Cerdedo-Cotobade. En abril, a Policía Nacional desmantelou un macro laboratorio de procesado de droga que resultou o maior laboratorio clandestino en Europa de procesamento de pasta base de cocaína. As instalacións tiñan capacidade para producir 200 quilos diarios e permanecía a pleno rendemento as 24 horas do día con "cociñeiros" distribuídos en diferentes quendas. A operación permitiu desarticular a toda a organización criminal responsable do laboratorio, que tiña un alto nivel de sofisticación.

As desgrazas tamén miraron cara ao río Lérez. Na recta final do ano, dous cadáveres apareceron flotando na auga. En outubro, os bombeiros de Pontevedra rescataron un corpo á altura da ponte peonil da Illa do Covo e en decembro sacaron da auga outro entre as pontes do Burgo e Santiago, neste caso, un veciño de Cuntis desaparecido días antes tras un accidente en Barro.

As estradas tamén deixaron moi malas noticias este 2023. O 8 de decembro foi unha das máis impactantes, coa morte de dous mozos menores de idade nun accidente de tráfico en Marín. O sinistro consistiu na colisión frontal entre dous vehículos supostamente por exceso de velocidade. Os dous falecidos ían na parte traseira do mesmo vehículo, unha moza de 18 anos que resultou ferida ía de copiloto e un mozo de 20 anos era o condutor, que resultou ileso. No outro vehículo circulaban dúas persoas que tamén resultaron feridas.

En marzo, dúas persoas faleceron nun accidente en Vilaboa cando o condutor dun turismo perdeu o control do vehículo ao manobrar cando tentaba aparcar e levou por diante a terraza do bar O Chancho de Santa Cristina de Cobres. No impacto, o vehículo causou feridas a catro persoas que estaban sentadas no exterior, falecendo dous.

En maio, en Vilanova de Arousa, un total de once persoas resultaron feridas tras irromper un coche no campo da festa de San Miguel de Deiro. A condutora, de 82 anos, perdeu o control do turismo Smart automático que conducía e arroiou ao público mentres vía á orquestra París de Noia. Resultou ser a esposa do histórico contrabandista de Vilagarcía de Arousa Luis Falcón Pérez, coñecido como 'Falconetti', de 82 anos, que ocupaba o coche como copiloto.

Tamén na estrada, pero en Soria, un accidente de tráfico cobrouse a vida de dous militares da Brigada Galicia VII, Brilat. O soldado Iván Mejuto faleceu no acto o 19 de outubro e o sarxento Raúl Molina Descalzo, días despois polas feridas sufridas no sinistro. O camión militar no que circulaba saíuse da calzada cando regresaban dunhas manobras en Zaragoza.