Rescatan un cadáver flotando no río Lérez entre as pontes do Burgo e Santiago

Rescate dun corpo no Lérez

Efectivos da Policía Local e dos Bombeiros de Pontevedra colaboraron este xoves para rescatar do río Lérez o corpo dun home que apareceu flotando entre as pontes do Burgo e de Santiago. O cadáver foi rescatado da auga poucos minutos antes das dúas e media da tarde e, de momento, non está identificado

© Diego Torrado