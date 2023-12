Un condutor implicado nun accidente en Barro foxe do hospital e a súa familia denuncia a súa desaparición

Alerta de SOS Desaparecidos © SOS Desaparecidos

A Asociación SOS Desaparecidos emitiu unha alerta para tratar de dar co paradoiro dun home de 55 anos desaparecido en Pontevedra desde o martes.

Trátase de José Campos Loureiro, un home de 1,75 metros de estatura, complexión grosa e con cabelo e ollos negros. Segundo SOS Desaparecidos, trátase dunha persoa de "alta vulnerabilidade".

Segundo explica a asociación, o home sufriu o pasado martes un accidente de tráfico, aínda que non resultou ferido de gravidade, polo que foi trasladado polo 061 en ambulancia ao Hospital Domínguez de Pontevedra, onde non chegou a ingresar.

O accidente tivo lugar na estrada N-550 que enlaza Pontevedra con Barro á altura do cruzamento de Perdecanai. José Campos Loureiro realizou unha manobra de adiantamento indebida pola esquerda, chocando co seu vehículo contra outro turismo que estaba parado esperando e a outro que circulaba correctamente polo outro carril. As outras dúas persoas feridas viaxaban no coche que estaba parado.

O teléfono da Asociación SOS Desaparecidos é o 649 952 957.