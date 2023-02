Pasa a disposición xudicial o detido por acoitelar unha muller en plena rúa en Marín

O veciño de Marín de 50 anos detido na mañá do luns por presuntamente atacar a unha muller en plena rúa na rúa Jaime Janer de Marín pasou este mércores a disposición xudicial. Entrou no edificio xudicial de Marín sobre as 11.20 horas procedente da Comisaría da Policía Nacional de Pontevedra, onde pasou a noite.

O home foi detido pasadas as dez da mañá do luns pola Policía Local de Marín e logo quedou ao dispor da Policía Nacional, primeiro na Comisaría de Marín e logo na de Pontevedra. Durante as 48 horas que estivo baixo custodia xudicial, os investigadores tomáronlle declaración, pero non transcendeu o contido do seu testemuño.

Poucos minutos despois das 11.00 da mañá deste mércores, desprazáronse aos xulgados policías da Comisaría de Marín de reforzo en previsión de calquera incidente, pero finalmente o detido entrou no edificio xudicial sen incidencias. O home, que presenta patoloxías psiquiátricas, mostrábase visiblemente debilitado e camiñaba con dificultade.

Mentres tanto, a súa vítima, unha veciña de Marín de 47 anos, permanece ingresada na unidade de coidados intensivos (UCI) do Hospital Montecelo de Pontevedra, aínda que xa se atopa fóra de perigo e puido ser interrogada polos investigadores.

O detido e a súa vítima supostamente non se coñecían previamente, segundo ela mesma confirmou. O luns cruzáronse na rúa e el atacouna, segundo explicou, porque "o diaño habíalle devandito que tiña que matar a alguén" e resultou gravemente ferida.

As investigacións policiais han confirmado que o home, de 50 anos, levaba encima polo menos tres armas diferentes, un martelo, un coitelo e un cincel que algunhas testemuñas confundiron cun machada. Deulle varias coiteladas e deixouna moi grave.

O caso levarao o Xulgado de Instrución número 2 de Marín, que estaba de garda no momento en que ocorreron os feitos, pero este mércores o home pasou ao dispor do xulgado número 1 da localidade, en funcións de garda.

O home ten antecedentes psiquiátricos, recibe un tratamento e na tarde do luns foi trasladado a un centro médico para poder fornecerlle a medicación. Logo, regresou á Comisaría.