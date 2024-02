Alejandro D. aceptou unha condena de 3 anos e 6 meses por un delito de asasinato en grao de tentativa © Mónica Patxot Nélida Cid, maxistrada presidenta da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot Pablo Varela Castejón, fiscal xefe da Fiscalía Provincial de Pontevedra © Mónica Patxot © Mónica Patxot

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a tres anos e seis meses de prisión a Alejandro D. por acoitelar en Marín unha muller que paseaba pola rúa. No momento da detención este home alegou que o diaño lle ordenara matar.

O xuízo resolveuse tras alcanzar as partes un acordo de conformidade, en virtude do cal o Fiscal rebaixou a tres anos e seis meses a súa petición de pena, que inicialmente era de 8 anos de prisión, por un delito de asasinato en grao de tentativa coa agravante de aleivosía e a eximente incompleta de alteración psíquica.

Hoxe, o representante do Ministerio Público sumou a atenuante de reparación do dano ao facer efectivo o acusado o abono de parte das indemnizacións.

Ademais o tribunal impúxolle a Alejandro a prohibición de aproximación a menos de 350 metros da vítima por un tempo de 5 anos, tanto ao seu domicilio como de calquera outro lugar onde se atope, e de comunicarse con ela por calquera medio durante o mesmo tempo. Tamén lle impón a medida de liberdade vixiada por un período de 5 anos.

O acusado, de 51 anos e adicto ás drogas, padece un trastorno esquizoafectivo e, no momento dos feitos, sufría un brote psicótico que "lle impedía comprender e interpretar adecuadamente a súa contorna e de obrar libremente segundo a súa comprensión".

Ante o tribunal da sección cuarta, este home recoñeceuse autor dos feitos e aceptou os termos do acordo.

Segundo recolle o escrito de acusación da Fiscalía, os feitos sucederon sobre as 9.30 horas do 13 de febreiro de 2023, cando o procesado saíu da súa casa armado cun coitelo en busca dunha vítima.

Na rúa Jaime Janer, nas proximidades do Colexio do Sequelo, cruzouse cunha veciña da zona coa que non tiña "ningún tipo de relación" e entón, coa intención de acabar coa vida da muller, de forma "sorpresiva", atacouna por detrás propinándolle varias coiteladas no tórax e o pescozo.

A muller gritou pedindo auxilio e, tratando de repeler a agresión, chegou a caer ao chan, onde o procesado seguiuna acoitelando. Finalmente, ela conseguiu quitarlle a arma e tirouna a unha leira próxima, momento que aproveitou o agresor para abandonar o lugar.

En concepto de responsabilidade civil, o procesado deberá indemnizar á vítima polas lesións causadas o importe de 1.773.52 euros e outros 11.346 euros polas secuelas estéticas. Ademais, a avogada da vítima que exerce a acusación particular e o letrado da defensa acordaron que o acusado indemnizará noutros 12.000 euros á muller por danos psicolóxicos.

Así mesmo o procesado deberá indemnizar ao Servizo Galego de Saúde co importe de 8.641,78 polos gastos xerados na atención sanitaria.

A sentenza é firme e contra ela non cabe recurso.