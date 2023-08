Alejandro Muñiz estreará a súa terceira tempada na elite arbitrando o Barcelona-Cádiz

Estrea de tempada para Alejandro Muñiz Ruiz, colexiado pontevedrés que por terceiro curso consecutivo arbitrará na Primeira División española.

O cadrelo, recentemente promocionado á categoría de internacional, lucirá por primeira vez esa etiqueta na segunda xornada de liga na máxima categoría.

Farao ademais impartindo xustiza ante un dos grandes do campionato, xa que o Comité Técnico de Árbitros designouno para o encontro que o vindeiro domingo 20 de agosto (19.30 horas) enfrontará ao Fútbol Club Barcelona co Cádiz, no Estadio Olímpico de Montjuïc.

ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la jornada en la Temporada 2023/24 de División.



Será a terceira ocasión que Muñiz Ruiz arbitre o Barcelona. As anteriores concluíron con triunfos blaugranas fronte ao Elche (3-0) e Girona (0-1).

Nas dúas tempadas como árbitro de Primeira División o pontevedrés dirixiu xa un total de 37 partidos na elite, ademais das súas intervencións no vídearbitraje (VAR).