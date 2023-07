Supermercados Froiz alcanza o quinto posto por equipos na Volta a Zamora

Tras a disputa das dúas primeiras etapas da Volta a Zamora, o GD Supermercados Froiz afrontaba este sábado a etapa reina da proba con opcións para o seu corredor Saúl Burgos, que estaba a só 6 segundos do liderado, mentres José Autrán perdía 50 segundos.

Nesa etapa reina con inicio e final en Lubián, sabíase que ía ser unha carreira de eliminación con 3.500 metros de desnivel e así foi. Á última subida ao parque eólico de Lubián chegaban só 15 corredores, que encabezaban a carreira co resto do pelotón roto. Entre eses 15 atopábanse as dúas mellores opcións da escuadra alimenticia, pero a desgraza en forma de picada cebouse con Saúl Burgos, pouco antes do cruzamento cara ao comezo do porto, o que lle obrigou a facer un esforzo para volverse a meter no grupo de favoritos, que pagaría nos quilómetros finais, sendo 14º en liña de meta, nunha etapa espectacular que gañaría Sergio Chumil.

Este domingo, na última etapa con chegada prevista ao sprint e cunha media de 45 km/h. Alejandro Gómiz fíxose para o Froiz coa 2ª praza do podium, nun sprint moi rifado co corredor Italiano do Eolo Kometa, Tommaso Bessega.

O gañador absoluto da volta foi Sergio Chumil, do CC Padronés Cortizo, que revalidaba título para o seu equipo.

Sen ser un obxectivo principal nesta proba, o equipo conseguiu un 5º posto por equipos, entre as 20 escuadras participantes, unha clasificación que gañaría tamén o C.C. Padronés Cortizo.

O vindeiro martes arrincará un dos grandes obxectivos dos sub23, coa participación na volta a Madrid.