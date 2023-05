O Teucro inicia a súa reconstrución: Dzokic, Miguel Monteagudo e Xurxo Rivas, os primeiros en renovar

Sen tempo que perder desde o final da liga, a Sociedad Deportiva Teucro púxose ao choio para planificar a próxima tempada, na que por segundo ano competirá na Primeira Nacional.

O vicedecano do balonmán nacional ha realizado xa os primeiros movementos no plantel, ademais de ter renovado á súa adestradora Irene Vilaboa.

No que respecta a os xogadores, un dos nomes para seguir volverá ser o do capitán Marko Dzokic, un dos primeiros que confirmou a súa continuidade.

"A súa presenza é fonte de inspiración para todo o equipo e un exemplo para seguir para os xogadores máis novos", asegura o Teucro sobre o central.

RENOVACIÓN | Enchénos de alegría anunciar que o noso capitán, Marko Dzokic, seguirá con nós a vindeira tempada.



A súa presenza é fonte de inspiración para todo o equipo e un exemplo a seguir para os nosos xogadores máis novos.



A aventura continúa. #SomosAzuis pic.twitter.com/6Xhvsq2xpo — Lirón Teucro (@sdteucro) May 25, 2023

Ademais o equipo pontevedrés confirmou nas últimas datas outras dúas renovacións, as de Miguel Monteagudo e Xurxo Rivas.

O que seguro non seguirá no equipo será Álex Sánchez, que pon fin á súa etapa no club.