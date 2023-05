Lara Balseiro, nova baixa no Marín Futsal

Segue a revolución no Marín Futsal. Os cambios no equipo da Raña van ser profundos para a próxima tempada coa saída de moitas das xogadoras importantes do equipo.

Á lista que xa engrosaban a gardameta internacional Silvia Aguete, Ceci, a capitá Pau xunto a Bea Mateos, que deixou as pistas en abril, únese agora outra futbolista cunha ampla e exitosa traxectoria.

Trátase de Lara Balseiro, deportista que aterrou en Marín o pasado verán desde o Burela multicampeón e cuxa saída confirmou este mércores a entidade marinense.

"É unha xogadora que desprende alegría e calidade, que nos regalo moi bos momentos na pista e fóra dela e botarémola de menos", sinala o Marín Futsal.

Ata a data, ademais do adestrador Ramiro Díaz, só María Estévez renovou co Marín Futsal, que vai desvelando a contagotas os seus movementos na planificación da próxima tempada.