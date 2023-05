O Marín Futsal gústase en Majadahonda e despide a liga con goleada (0-7)

Contundente e convincente vitoria do Marín Futsal para pechar a liga coa súa visita ao Majadahonda. As de Ramiro Díaz mostráronse intratables á contra e especialmente acertadas na definición, conseguindo un triunfo merecido e ata cómodo.

Tan só disputáronse catro minutos cando unha saída en falso da porteira madrileña deixou o balón franco nos pés de Adri, que a porta baleira non perdoou, celebrando a súa recente renovación polo cadro marinense co gol que abría o marcador.

Mediada a primeira parte Silvia tivo que empregarse a fondo, na única ocasión verdadeiramente clara das locais, para evitar o empate nun man a man con Peque, no que conseguiu despexar o remate da xogadora madrileña.

Por dúas veces Ale de Paz tropezouse co traveseiro en menos dun minuto, a primeira puido conseguir un verdadeiro golazo, cun disparo desde o centro do campo, elevando o coiro ao ver adiantada á meta rival, e a segunda cun duro remate desde o bordo da área.

Pero pouco despois, minuto 12, o Marín atopou premio ao seu mellor xogo de ataque, a través dun gran pase de Pau, con caño incluído sobre unha defensora, que Lara Balseiro aproveitou para marcar por alto nunha excelente definición.

O Marín estaba a ser letal á contra, e nunha transición eléctrica entre Inés Mayán e Café, esta última resolve maxistralmente cunha "picadiña" sublime que sobe o 0-3 ao marcador.

Seguiu xogando con comodidade o Marín e ao pouco de comezar a segunda parte, en menos dun minuto, facía dous novos tantos aproveitando a falta de contundencia da zaga local. Primeiro foi Adri e logo María Estévez as que subiron o 0-5 ao marcador que, a pesar do moito que faltaba, deixaba sentenciado o partido.

Un novo contraataque permitiría a Nuria empuxar a porta baleira un perfecto pase de Café para conseguir o sexto.

Os intentos do conxunto local estrelábanse contra a súa propia inocencia atacante e cando non alí estaba Silvia que quería deixar a cero a súa portería na despedida do conxunto marinense.

Aínda habería tempo para un novo gol, o definitivo 0-7, obra de Nuria, culminando unha boa combinación ofensiva de todo o equipo galego.

MAJADAHONDA (0): Lauri; Pitxi, Marta de Diego, Coral e Sofi (quinteto inicial). Tamén xogaron, Andrea, Anacris, Peque, Cels, Andrea Feijóo, Malek, Chili e Moni.

MARÍN FUTSAL (7): Silvia Aguete; María León, Adri, Inés Mayán e Pau (quinteto inicial). Tamén xogaron, Ale de Paz, Café, Lara Balseiro, María Estévez, Nuria.

Colexiados: Fernández Cárdenas e Del Olmo Martínez. Sen amoestadas.

Goles: 0-1, min. 4 Adri. 0-2, min. 12 Lara Balseiro. 0-3, min. 15 Café. 0-4, min. 25 Adri. 0-5, min. 25 María Estévez. 0-6, min. 28 Nuria. 0-7, min. 38 Nuria.

Incidencias: Pavillón Príncipe Felipe (Majadahonda). Homenaxeouse a Lauri que abandona a final de tempada o persoal do Raio Majadahonda, do mesmo xeito que o técnico Ángel Saiz.