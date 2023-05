Jessi 'Café' seguirá un ano máis no Marín Futsal

Importante movemento do Marín Futsal para apontoar o seu terceiro proxecto deportivo na máxima categoría do fútbol sala nacional.

O marinense anunciou este luns a renovación de "un dos piares do noso plantel".

Trátase de Jessi 'Café', tal e como explica a entidade da Raña "unha das xogadoras que conseguiu o ascenso a Primeira División e que segue confiando no noso proxecto".

Café "seguirá sendo un dos referentes" confiando "en que sexa a xogadora que guíe o equipo".

A de Jessi é a cuarta renovación no club da Raña tras as anunciadas previamente de Inés Mayán, María Estévez e Adriana, ademais da do adestrador Ramiro Díaz.