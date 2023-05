O Pontevedra, xuíz na loita polo descenso e polo play-off

Dixerido xa, aínda que a duras penas, o mal grolo do descenso matemático a Segunda RFEF, o Pontevedra Club de Fútbol debe agora afrontar as dúas últimas xornadas de liga co deber de levantarse para defender con orgullo e dignidade o escudo do peito.

Dous encontros, iso si, que lle converterán en xuíz da competición tanto por arriba como por abaixo, e é que os seus rivais si que se xogan moito.

Primeiro o Badajoz, a un paso tamén do descenso e que en caso de non gañar aos granates pode certificar a perda de categoría. Os estremeños están actualmente a dous puntos da zona de permanencia que marca o Fuenlabrada, e ademais teñen a tres puntos ao Ceuta, a catro a Algeciras, Rayo Majadahonda e San Fernando e a cinco a Cultural Leonesa, equipos aos que aínda pode dar alcance. Por ese motivo desde a entidade blanquinegra fixeron un chamamento á súa afección, con entradas desde un euro, para que o seu estadio o Nuevo Vivero viva contra o Pontevedra a mellor entrada da tempada e sexa unha caldeira.

Para os pontevedreses, aínda que xa descendidos, será un duelo o do próximo sábado (19.30 horas) que tamén pode ter transcendencia, aínda que sexa mínima, e é que o Badaxoz é un dos equipos aos que aínda pode superar en puntuación. Cos granates penúltimos, recuperar algunha posición pode parecer pouca cousa, pero cunha categoría que moitos clubs catalogan de deficitaria e atravesando problemas económicos, pode resultar importante no caso de que no verán se produza algunha renuncia, como ocorreu hai un ano co Internacional de Madrid.

Tal e como figuran nas bases de competición, no caso de vacantes os dereitos deportivos pertencen os equipos que competisen na Primeira RFEF, antes que aos que aspiran a ascender, aínda que sempre en orde clasificatoria. Así logrou de feito o pasado curso o Talavera poder saír en Primeira RFEF.

Con 35 puntos e penúltimo na táboa, os de Pasarón aínda poden dar alcance á Balompédica Linense (38 puntos), UD Sanse (40 puntos) e o propio Badajoz (40 puntos), aínda que para eles deberían sumar os seis puntos que quedan en xogo.

No que respecta a a última xornada o que visitará Pasarón (sábado 27, 19.30 horas) será un Real Club Deportivo que o máis seguro é que aínda se xogue a orde final na táboa para as eliminatorias de play-off.