O TM Monte Porreiro supera o invicto Priego e sela a súa clasificación europea (4-1)

Día redondo para o Tenis de Mesa Monte Porreiro, que gañou este domingo o líder invicto Cajasur Priego para clasificarse matematicamente para a competición europea a falta de dúas xornadas para a conclusión da tempada.

Martín Bentancor foi o primeiro en abrir a lata para os pontevedreses ao remontar un 0-1 en contra ante Carlos Machado e superalo por 3-1 tras un envite en grao sumo igualado. Vílchez, pola súa banda, cedeu o primeiro set ante Alejandro Calvo pero reaccionou a tempo para dar a volta ao marcador e gañar sen excesivos problemas.

Co 2-0 chegou a quenda de Nico Galvano, que puxo máis terra polo medio ao gañar 1-3 a Marc Gutiérrez; Vílchez perdeu o seu partido con Carlos Machado por un ajustadísimo 2-3 e, no enfrontamento decisivo, Bentancor sentenciou a Marc Gutiérrez por 3-1 para asinar o 4-1 no marcador global.

Este resultado permite aos de Nando Álvarez clasificarse matematicamente e por segunda vez na súa historia para competición europea a falta de dúas xornadas para que termine a tempada. O vindeiro domingo mediranse ao L'Escala en Xirona (10:30 horas) e na última xornada viaxarán a Valencia para enfrontarse ao Hortitec Alzira TT.

Consulta as estatísticas nesta ligazón