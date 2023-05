Brillante papel dos canteiráns do TM Monte Porreiro no Top 8 Nacional

A cidade de Narón acolleu esta fin de semana o Top 8 Nacional no que os canteiráns do Tenis de Mesa Monte Porreiro Mariña García e Matías Bentancor brillaron con luz propia.

A xogadora de categoría infantil terminou o seu concurso en sétima posición igualada coa quinta clasificada, mentres que o alevín tivo que conformarse coa sexta posición pero tamén co orgullo de ser o único xogador capaz de derrotar ao campión.

Doutra banda, no mesmo escenario celebrouse o campionato galego no que os xogadores pontevedreses tiveron moito máis protagonismo. Judith Cobas fíxose co ouro, Pedro Fernández, coa prata; e Noa Bernárdez e Claudia Canay, co bronce.

En dobres, Canay e Bernárdez lograron subirse todo o máis alto do podio, mentres que Judith Cobas e Laura FOrte, acabaron segundas.

O próximo reto que afrontarán os xogadores do TM Monte Porreiro é o mundial que se celebrará en Platja d'Aro, en Barcelona, entre o 9 e o 15 de maio, no que estarán os prometedores Laura Forte, Mariña García e Matías Bentancor para representar a España. A adestradora que os acompañará é Judith Cobas.