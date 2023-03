O pavillón co que Pontevedra quere ser a referencia galega do tenis de mesa

Infografía do pavillón de tenis de mesa de Monte Porreiro © Concello de Pontevedra Infografía do pavillón de tenis de mesa de Monte Porreiro © Concello de Pontevedra Presentación do pavillón de tenis de mesa de Monte Porreiro © Mónica Patxot

Pontevedra conta co mellor equipo de tenis de mesa de toda Galicia. Un club, o Monte Porreiro, obrigado a malvivir con instalacións deportivas que non son as adecuadas para a práctica deste deporte. A ese problema pretende poñer solución o Concello.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e o edil de Deportes, Tino Fernández, presentaron este xoves o proxecto para a construción dun novo pavillón que estará dedicado exclusivamente ao tenis de mesa. Estará en Monte Porreiro e substituirá ao vello pavillón do barrio.

O goberno municipal estima que o investimento necesario para materializar este ambicioso pavillón chegará ata os 3 millóns de euros. A intención do Concello é que poida estar terminado e xa en funcionamento ao longo do próximo ano 2024.

A proposta para este pavillón foi deseñada polo estudo de arquitectura uña+amandi, os mesmos que están a rehabilitar a casa do concello da Praza de España. Apostaron por unha instalación caracterizada, segundo Fernández Lores, polo seu deseño e modernidade.

O pavillón terá unha pista de 1.200 metros cadrados de superficie, que poderá dividirse para competicións de alto nivel. Superará os cinco metros de altura, o mínimo que necesita este tipo de instalacións deportivas e terá unha bancada con asentos para 200 persoas.

Ademais, este novo recinto deportivo contará cos sistemas de eficiencia enerxética "máis avanzados", destacou o rexedor pontevedrés, entre eles placas fotovoltaicas e climatización, e estará completado cun ximnasio, almacéns e baños.

Debido á orografía do terreo, o pavillón terá varios niveis de altura. O intermedio será o que permita o acceso á pista, mentres que o superior farao ás bancadas. No semisótano, que estará a nivel da parcela, haberá instalacións complementarias.

A este respecto, o pavillón prevé cubrir a necesidade de espazos do colexio Fina Casalderrey, co que estará conectado a nivel peonil, para a organización de actividades extraescolares. Será cunha área de 750 metros cadrados cunha pista multiusos.

O alcalde sostivo que o Concello xa ten consignación orzamentaria para abordar unha actuación "que sacaremos a contratación o antes posible". Hai acordo, ademais, coa Xunta de Galicia para que se implique neste proxecto.

Así será porque, segundo avanzou Miguel Anxo Fernández Lores, Pontevedra pretende sumar a tecnificación deportiva deste deporte ás disciplinas do CGTD, que utilizará este pavillón polas mañás, mentres que polas tardes compartirao co Tenis de Mesa Monte Porreiro.

"Queremos que todo o tenis de mesa de elite e de base de Galicia pase por este pavillón", defendeu Fernández Lores, que celebrou que a curto prazo Monte Porreiro contará cunha instalación para a práctica deste deporte "a máximo nivel".

O concelleiro de Deportes, pola súa banda, subliñou que con este pavillón no goberno municipal "seguimos cumprindo os compromisos coa cidade e con Monte Porreiro", asegurando que "estamos a dar pasos decididos" para materializalos canto antes.

Tino Fernández destacou que "aquí non vimos a vender fume", senón a presentar proxectos "que se van a facer" e que van ter visibilidade nun espazo de tempo "relativamente curto".