Cómoda vitoria do Arxil fronte o pechacancelas Aridane (38-70)

O Club Baloncesto Arxil derrotou ao pechacancelas da liga Feminina 2 cunha avultada e cómoda vitoria coa que confirma o seu bo estado de forma (38-70).

Pero ao cadro pontevedrés custoulle impoñer o seu xogo ao comezo do partido, con Lemongang liderando as accións ofensivas dun Aridane que asinaba un parcial de 0-5 que poñía en alerta a Mayte Méndez. Apareceu nese momento a MVP da anterior xornada Nerea Liste, grazas á cal o Arxil reduciu diferenzas para, aos poucos, coller confianza.

E foi antes do descanso cando as de Pontevedra reduciron por completo ao seu rival, atallando os rebotes e castigando con cada ofensiva que serviu para asinar un resultado de 24-36 ao descanso.

Tras o paso polos vestiarios e coa vitoria case no peto, o equipo de Mayte Méndez foi mostrando a súa mellor versión, mentres o Aridane acusaba a súa falta de rotación en cada xogada (29-56).

Con todo xa decidido a falta do último cuarto, o Arxil só tivo que xogar ben as súas cartas para non furgar máis na ferida do pechacancelas pero si coller a suficiente confianza para a próxima xornada, na que xogará contra o segundo clasificado, o Miralvalle, diante da súa afección.

Consulta as estatísticas nesta ligazón