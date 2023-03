A arxilista Nerea Liste afiánzase co seu primeiro MVP no podio das xogadoras mellor valoradas da liga

Partido entre CB Arxil e Sevilla no CTGD © Cristina Saiz

Naceu unha estrela no Arxil. Con só 19 anos e na súa segunda tempada no conxunto pontevedrés, Nerea Liste está a destaparse como a auténtica líder dun equipo que ocupa postos de clasificación para a fase final polo ascenso á liga Challenge.

A confirmación de Nerea Liste como unha das mellores xogadoras da categoría tivo lugar a pasada fin de semana no duelo contra o Gardenstore Sevilla, onde asinou un dos seus mellores partidos da tempada. A interior asinou 20 puntos, 15 rebotes, 2 asistencias e 3 faltas recibidas para sumar un total de 33 puntos de valoración. Unha marca que a converten na mellor da xornada 20 do Grupo A de a liga Feminina 2.

Estudante de Fisioterapia, Liste cambiou Santiago por Pontevedra hai dúas tempadas. E desde o seu desembarco na Boa Vila, o seu rendemento non deixou de mellorar e moitas voces xa a sitúan como unha das perlas da nova e talentosa fornada do baloncesto galego feminino. Unha nómina da que forman parte xogadoras da talla de Raquel Carrera, María Araújo, Paula Ginzo ou Marta Canella.

E é que os brillantes rexistros da arxilista non foron cousa dun día. A súa regularidade ao longo da tempada lévana a promediar máis de 11 puntos e 8 rebotes por partido. Uns datos que a sitúan como a española mellor valorada do Grupo A e elévana ao podio das xogadoras mellor valoradas da liga cunha media de 16,6 puntos, só por detrás de Wanyama e Sedlakova, do Cortegada e do Tirso, respectivamente.