Dominio absoluto do Arxil no derbi fronte o Cortegada (64-47)

Partido de Liga Femenina 2 no CGTD entre Arxil e Cortegada © Mónica Patxot

O Arxil recuperou este xoves o partido aprazado da xornada anterior fronte ao Cortegada. As verdes recibiron no CGTD ao conxunto arousán, ao que superaron con claridade grazas ao seu bo xogo e ao apoio da afección.

A clave do partido estivo baixo os aros. Alí o Arxil demostrou a súa superioridade ao capturar a maior parte dos balóns que rebotaban no aro ou o taboleiro. Logo, a calidade no tiro de xogadoras como Carla Fernández, Forster ou Nena Trajchevska fixeron o resto.

A macedonia, cuxa convocatoria internacional xunto coa de Wanyama, do Cortegada, motivaran o aprazamento do derbi, foi a xogadora mellor valorada do partido polos seus 15 puntos e 7 rebotes. Ademais, sempre estivo ben escoltada polas inspiradas Carla e Forster, que anotaron 12 e 11 puntos respectivamente.

A balanza do partido inclinouse rapidamente ao lado do equipo local. Ao finalizar o primeiro cuarto, as de Maite Méndez tiñan unha vantaxe de nove puntos que ía resultar decisiva. De feito, no segundo período ampliaron aínda máis a súa renda ata os 12 puntos (38-26).

Tras o paso por vestiarios, o Arxil baixou un pouco o nivel e o Cortegada, buscando sempre a unha non moi acertada Wanyama, logrou reducir algo a distancia. Un espellismo. Porque no cuarto final, o Arxil volveu pisar o acelerador para anotarse unha sempre confortante vitoria ante un rival próximo que, ademais, achega ás pontevedresas á cuarta praza, na que están igualadas a vitorias co Logroño.