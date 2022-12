Poio Pescamar - Burela e Marín FS - Viaxes Amarelle, as semifinais da Copa Galicia de fútbol sala

Sorteo da Copa Galicia de fútbol sala © RFGF

A sede da Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) albergou este luns 19 o sorteo da Copa Galicia de fútbol sala das categorías feminina e masculina.

As finais celebraranse, como é tradición, o próximo 17 de maio, Día das Letras Galegas. A sede está aínda por determinar.

As mans inocentes encargadas de extraer as bolas no sorteo foron Clàudia Pons, seleccionadora nacional absoluta feminina, e Albert Canillas, seleccionador nacional sub 19 masculino. No cadro feminino, os emparellamentos de semifinais son Poio Pescamar contra o Burela e o Viaxes Amarelle contra o Marín Futsal.

Estas eliminatorias disputaranse a partido único o 22 de febreiro.

No cadro masculino, o Leis recibirá en cuartos de final a O Parrulo de Ferrol o 8 de febreiro.